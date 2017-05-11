ÖNE ÇIKANLAR
Aykut Kocaman
FUTBOL

İbrahim Üzülmez, Atiker Konyaspor'a

Atiker Konyaspor, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın yerini İbrahim Üzülmez ile dolduracak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:18:42 Güncelleme: 10:28:46

Atiker Konyaspor’da gelecek sezonun planlaması hızla yapılırken hoca adayları da netleşmeye başladı. Aykut Kocaman’ın sezon sonunda Fenerbahçe’ye imza atmasına kesin gözle bakan yönetimin aklındaki ilk isim İbrahim Üzülmez...

Gençlerbirliği’ni ateş hattından çıkarıp Avrupa potasına kadar çıkaran genç hoca, son olarak Gaziantepspor’da çalışmıştı. Birçok teklif almasına rağmen bir sezonda 3 takım çalıştıramama kuralından ötürü yeni sezon için gelen önerileri değerlendirmeye başlayan Üzülmez’e Konyaspor camiasının çok sıcak baktığı ifade edildi.

Aykut Kocaman’ın durumunun netleşmesinin ardından Yeşil- Beyazlılar’ın Üzülmez’le masaya oturması bekleniyor. 1. Lig takımlarının da gelecek sezon için kanca attığı başarılı teknik adamın kariyerini Süper Lig’de devam ettirmek istediği öğrenildi. Üzülmez’in adı bir süredir Bursaspor’la da anılıyor. (Fanatik)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
F.Bahçe'de bombalar patlıyor!
FUTBOL

F.Bahçe'de bombalar patlıyor!
Nasuhi Sezgin'den Igor Tudor için şok sözler...
FUTBOL

Igor Tudor için şok sözler!..
Aziz Yıldırım'dan olaylarla ilgili açıklama: "Bunlar Aziz Yıldırım düşmanlığı yapıyor"
FUTBOL

"Bunlar Aziz Yıldırım düşmanlığı yapıyor"