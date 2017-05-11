Manchester United - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Stockholm kentinde oynanacak finale kimlerin gideceği bu akşam belli olacak. İlk maçta deplasmanda rakibini 1-0 yenerek evine avantajlı dönen Manchester United, Celta Vigo'yu konuk edecek. Peki, Manchester United - Celta Vigo maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?
MANCHESTER UNİTED - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ligde kötü günler geçiren ve Avrupa Kupaları'na katılım sırasının dışında bulunan Manchester United gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Kupada önce finale yükselip, daha sonra kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Kırmızı Şeytanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini bu şekilde elde etmek istiyor. Manchester United'ta tüm gözler Celta Vigo ile Old Trafford Stadı'nda oynanacak maça çevrildi. Deplasmanda maçı 1-0 kazanmayı başararak evine büyük bir avantajla dönen İngiliz temsilcisi sürprize izin vermeden turu geçmek istiyor. Evindeki maçta çok iyi mücadele eden, ancak 1-0 yenilerek deplasmana dezavantajla gelen Celta Vigo'da da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek. Zorlu Manchester United - Celta Vigo maçı 11 Mayıs Perşembe günü (bugün) Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak. Kritik maç Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Manchester United - Celta Vigo maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
MUHTEMEL KADROLAR
Celta Vigo: Sergio Alvarez, Andreu Fontas, Gustavo Cabral, Hugo Mallo, Johny Castro, Daniel Wass, Nemanja Radoja, Pedro Hernandez, Pione Sisto, Iago Aspas ve John Guidetti
Manchester United: Sergio Romero, Eric Bailly, Matteo Darmian, Ander Herrera, Antonio Valencia, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Michael Carrick, Paul Pogba, Anthony Martial ve Marcus Rashford
2 TAKIMIN FORM DURUMU
MANCHESTER UNİTED'IN FORM DURUMU
Manchester United tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Manchester United, 1 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
Man Utd 1 - 1 Everton
Sunderland 0 - 3 Man Utd
Anderlecht 1 - 1 Man Utd
Man Utd 2 - 0 Chelsea
Man Utd 2 - 1 Anderlecht
Burnley 0 - 2 Man Utd
Man City 0 - 0 Man Utd
Man Utd 1 - 1 Swansea
Celta Vigo 0 - 1 Man Utd
Arsenal 2 - 0 Man Utd
CELTA VİGO'NUN FORM DURUMU
İspanyol temsilcisi Celta Vigo son 10 maçta, 7 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
Valencia 3 - 2 Celta Vigo
Celta Vigo 0 - 2 Eibar
Celta Vigo 3 - 2 Genk
Granada 0 - 3 Celta Vigo
Genk 1 - 1 Celta Vigo
Celta Vigo 0 - 1 Real Betis
Sevilla 2 - 1 Celta Vigo
Celta Vigo 0 - 3 Athletic Bilbao
Celta Vigo 0 - 1 Man Utd
Malaga 3 - 0 Celta Vigo
EN GOLCÜ İSİMLER
Celta Vigo
● Iago Aspas: 5 gol
● John Guidetti: 4 gol
● Fabian Orellana: 2 gol
Manchester United
● Zlatan Ibrahimovic: 5 gol
● Henrikh Mkhitaryan: 5 gol
● Jesse Lingard: 2 gol
● Rooney 2 gol
JOSE MOURİNHO'NUN BASIN TOPLANTISI
EDUARDO BERİZZO'NUN BASIN TOPLANTISI