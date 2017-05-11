Manchester United - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Stockholm kentinde oynanacak finale kimlerin gideceği bu akşam belli olacak. İlk maçta deplasmanda rakibini 1-0 yenerek evine avantajlı dönen Manchester United, Celta Vigo'yu konuk edecek. Peki, Manchester United - Celta Vigo maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MANCHESTER UNİTED - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ligde kötü günler geçiren ve Avrupa Kupaları'na katılım sırasının dışında bulunan Manchester United gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Kupada önce finale yükselip, daha sonra kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Kırmızı Şeytanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini bu şekilde elde etmek istiyor. Manchester United'ta tüm gözler Celta Vigo ile Old Trafford Stadı'nda oynanacak maça çevrildi. Deplasmanda maçı 1-0 kazanmayı başararak evine büyük bir avantajla dönen İngiliz temsilcisi sürprize izin vermeden turu geçmek istiyor. Evindeki maçta çok iyi mücadele eden, ancak 1-0 yenilerek deplasmana dezavantajla gelen Celta Vigo'da da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek. Zorlu Manchester United - Celta Vigo maçı 11 Mayıs Perşembe günü (bugün) Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak. Kritik maç Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Manchester United - Celta Vigo maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Andreu Fontas, Gustavo Cabral, Hugo Mallo, Johny Castro, Daniel Wass, Nemanja Radoja, Pedro Hernandez, Pione Sisto, Iago Aspas ve John Guidetti

Manchester United: Sergio Romero, Eric Bailly, Matteo Darmian, Ander Herrera, Antonio Valencia, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Michael Carrick, Paul Pogba, Anthony Martial ve Marcus Rashford

2 TAKIMIN FORM DURUMU

MANCHESTER UNİTED'IN FORM DURUMU

Manchester United tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Manchester United, 1 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Man Utd 1 - 1 Everton

Sunderland 0 - 3 Man Utd

Anderlecht 1 - 1 Man Utd

Man Utd 2 - 0 Chelsea

Man Utd 2 - 1 Anderlecht

Burnley 0 - 2 Man Utd

Man City 0 - 0 Man Utd

Man Utd 1 - 1 Swansea

Celta Vigo 0 - 1 Man Utd

Arsenal 2 - 0 Man Utd

CELTA VİGO'NUN FORM DURUMU

İspanyol temsilcisi Celta Vigo son 10 maçta, 7 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Valencia 3 - 2 Celta Vigo

Celta Vigo 0 - 2 Eibar

Celta Vigo 3 - 2 Genk

Granada 0 - 3 Celta Vigo

Genk 1 - 1 Celta Vigo

Celta Vigo 0 - 1 Real Betis

Sevilla 2 - 1 Celta Vigo

Celta Vigo 0 - 3 Athletic Bilbao

Celta Vigo 0 - 1 Man Utd

Malaga 3 - 0 Celta Vigo

EN GOLCÜ İSİMLER

Celta Vigo

● Iago Aspas: 5 gol

● John Guidetti: 4 gol

● Fabian Orellana: 2 gol

Manchester United

● Zlatan Ibrahimovic: 5 gol

● Henrikh Mkhitaryan: 5 gol

● Jesse Lingard: 2 gol

● Rooney 2 gol

JOSE MOURİNHO'NUN BASIN TOPLANTISI

EDUARDO BERİZZO'NUN BASIN TOPLANTISI