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Atletico Nacional kupaya uzandı

Kolombiya'nın Atletico Nacional ekibi, Brezilya'nın Chapecoense takımını rövanş maçında 4-1 yenerek Güney Amerika Süper Kupa'nın (Recopa Sudamericana) sahibi oldu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:34:15 Güncelleme: 10:37:31

Sudamericana Kupası finali için geçen yılın kasım ayında Kolombiya'ya giderken 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında 19 kulüp mensubunu kaybeden Brezilya'nın Chapecoense takımı ile Atletico Nacional, Güney Amerika Süper Kupa rövanşında karşılaştı.

Geçen yıl Libertadores Kupası'nı kazanan Atletico Nacional ile Sudamericana Kupası şampiyonu Chapecoense'nin karşılaştığı rövanş mücadelesi, Kolombiya'nın Medellin kentindeki Atanasio Girardot Stadı'nda oynandı. Atletico Nacional, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını 4-1 kazanarak kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Ev sahibi Atletico Nacional'in gollerini Andres Ibarguen Garcia (2) ve Dayro Moreno (2) attı. Chapecoense'nin tek golü, Tulio de Melo'dan geldi.

Atletico Nacional takımı, kulüp mensuplarını kaybettiği uçak kazasının ardından Chapecoense'nin Sudamericana Kupası'nda şampiyon ilan edilmesini istemişti. Chapecoense Kulübü, uçak kazası sonrasında yeni sponsor ve oyuncuları ile futbol takımını tekrar kurarak sahalara dönmüştü.

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