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Beşiktaş'ta değerini bulan gidebilir

Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş, ekonomik kaynak yaratmak için alternatif arayışına girdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:42:55 Güncelleme: 11:46:44

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, maddi kaynak yaratmak için oyuncu satma planları yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; stoper, sol kanat ve forvet mevkilerine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş'ın hedefinde ayrıca iki genç oyuncu var. Ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle bu transferlerin gerçekleşmesi, mevcut kadrodan oyuncu satışına bağlı.

Bu problemi aşmanın yollarını arayan siyah-beyazlı yönetim, "Değerini bulması kaydıyla her futbolcunun satılabileceği" görüşünde hemfikir oldu. Bu kararı alırken hiçbir oyuncuyu ayırmayan yönetim; Quaresma, Oğuzhan ve Adriano gibi takımın temel taşları için cazip teklifler gelirse değerlendirmeye alacak.

Haberde ayrıca özellikle Çin Ligi'nden bazı kulüplerin Quaresma ve Adriano ile ilgilendiği belirtildi. Gelen teklif hem futbolcu, hem de kulübü tatmin edecek düzeyde olduğu takdirde, bu iki yıldızın satışına sıcak bakılıyor.

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