Ümit Özat, Ahmet İlhan Özek transferini duyurdu

Özat, başkent ekibinin yöneticileriyle daha önce konuştuklarını ve gelecek sezona ilişkin planlama çalışmasına başladıklarını söyledi. Yeni sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Özat, bundan sonra yaptıklarının daha iyisini gerçekleştirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Giden oyunculardan sonra bir uyum süreci yaşayan takımın bir an önce toparlanmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Özat, "Bunu sağladıktan sonra da dün imzalar atıldı. Hem başkanımıza hem de yönetim kurulumuza duymuş oldukları güven ve vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra yönetim kurulumuz, teknik ekip, oyuncular hep birlikte daha iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Özat, yönetimin gelecek sezondan beklentilerinin bulunduğunu ve daha iyisini istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Zaten transferlere başladık. İlk olarak Ahmet İlhan'ı aldık. Bunun evvelinde Sırbistan, Danimarka, Fransa ve İsveç'e giderek yaklaşık 15'in üzerinde maç izledim. Bütçemize uyacak, gidecek oyuncuların yerini dolduracak, hem Türk futboluna hem Gençlerbirliği'ne faydalı olacak oyuncuları araştırmaya devam ediyoruz. 4-5 transfer yapacağız. İnşallah onlarla daha da güçlenip, seneye daha iyi bir Gençlerbirliği izlettiririz."

"GÜNAH KEÇİSİ HER ZAMAN ANTRENÖRLERDİR"

Futbolda kulüp ve teknik ekipler arasında sözleşmelerin imzalanıp uzatıldığını ancak bazı durumlarda sürenin dolması beklenmeden ayrılıkların yaşanabildiğini vurgulayan Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daha önce söz kesmemize rağmen biraz da nazardan sakındım. Bugüne kalmasını, çok erken açıklanmasını istemedim. Biz hep kalacakmış gibi çalışıyoruz. Antrenörler böyledir, uzun yıllar kalacakmış gibi çalışır, yarın gidecekmiş gibi de bavulu hazırdır. Bizim aklımızdan çok şey geçiyor. İnşallah aklımızdan geçeni bu kulübe yaşatırız. Kulübü daha iyi yerlere getiririz."

Özat, sözleşme süresinin bir öneminin olmadığını anlatarak, "Karşılıklı mutlu olduğunuz sürece devam eder, değilseniz zaten bir gün bile sürmesi söz konusu olmuyor. Belki bunlar çok alışılmış şeyler değil ama başarılar hep uzun vadeli anlaşmalardan, planlardan geçiyor. İnşallah bu süreyi son gününe kadar burada doldurmak nasip olur." yorumunu yaptı.

"KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞININ BİR ÖNEMİ YOK"

Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında önemli maçlara çıkacaklarını dile getirdi.

Ligin 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özat, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir, ligin en önemli takımlarından biri. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sahasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmiş, hatta şampiyonluk yolundaki en büyük rakibine 17 dakikada 3 gol atmış bir takım. Kimin şampiyon olacağının bir önemi yok. Biz bundan önceki maçlarımıza nasıl hazırlanıyorsak, bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kazanmaya çalışacağız, kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz."

"Zor, kolay maç kestirilemiyor." diyen Özat, "Adanaspor maçı çok kolaydı, 10'a 1 bitecek bir maçtı ama maalesef 1-0 yenildik. Dolayısıyla iyi bir oyun sergileyip, puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.

Milli futbolcu Serdar Gürler'in sakatlığının kendileri için büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Özat, "Serdar muhtemelen sezonu kapattı. Buradan hem kendisine 'geçmiş olsun' diyorum hem de bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, kulübüm ve kendim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bir an önce sahalara döner. Sakatlığın 2-3 hafta süreceğini düşünürsek, umarım son haftaya yetişir çünkü bu milli takım için de önemli." değerlendirmesinde bulundu.