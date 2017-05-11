UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor. Yarı final rövanş maçında Ajax, Lyon deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Lyon mucizeyi gerçekleştirerek finale yükselmek istiyor. Ajax ise avantajını korumanın peşinde... Peki, Lyon - Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
LYON - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek isteyen Lyon ile Ajax yarı final rövanş karşılaşmasında sahaya çıkıyor. Amsterdam Arena'da oynanan ilk maçta taraftarının desteğiyle maçı 4-1 gibi net bir skorla kazanan Ajax tura çok yakın olsa da, Lyon evinde bir sürprize imza atarak turu geçmek istiyor. Bir önceki turda Beşiktaş'ı penaltılarla eleyerek yarı finale yükselen Lyon maçı 3-0 kazanırsa deplasmanda attığı gol avantajı ile turlayacak. 4-1 kazanırsa maç uzatmaya gidecek bunun dışındaki tüm 3 farklı galibiyetler Ajax'a turu getirecek. Finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak Lyon - Ajax maçı 11 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 22.05'te Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda başlayacak. Kritik maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Lyon - Ajax maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
Lyon ile Ajax tarihleri boyunca 5 kez karşılaştı. Lyon bu maçlardan hiçbirini kazanamadı. Ajax ise 5 maçın 3'ünü kazandı. 2 maç ise berabere bitti.
Ajax 2 - 1 Lyon
Lyon 0 - 2 Ajax
Ajax 0 - 0 Lyon
Lyon 0 - 0 Ajax
Ajax 4 - 1 Lyon
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
LYON
Lyon tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken 4 kez de mağlup oldu.
Rennes 1 - 1 Lyon
Metz 0 - 3 Lyon
Lyon 1 - 4 Lorient
Lyon 2 - 1 Beşiktaş
Bastia 0 - 0 Lyon
Beşiktaş 2 - 1 Lyon
Lyon 1 - 2 Monaco
Angers 1 - 2 Lyon
Ajax 4 - 1 Lyon
Lyon 3 - 2 Nantes
AJAX
Ajax son 10 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Excelsior 1 - 1 Ajax
Ajax 2 - 1 Feyenoord
Ajax 4 - 1 AZ Alkmaar
Nijmegen 1 - 5 Ajax
Ajax 2 - 0 Schalke 04
Ajax 5 - 1 Heerenveen
Schalke 04 3 - 2 Ajax
PSV Eindhoven 1 - 0 Ajax
Ajax 4 - 1 Lyon
Ajax 4 - 0 Go Ahead
EN GOLCÜLER
Ajax
Kasper Dolberg: 5 gol
Amin Younes: 4 gol
Bertrand Traore: 4 gol
Lyon
Nabil Fekir: 5 gol
Alexandre Lacazette: 4 gol
Mouctar Diakhaby: 3 gol