UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor. Yarı final rövanş maçında Ajax, Lyon deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Lyon mucizeyi gerçekleştirerek finale yükselmek istiyor. Ajax ise avantajını korumanın peşinde... Peki, Lyon - Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

LYON - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmek isteyen Lyon ile Ajax yarı final rövanş karşılaşmasında sahaya çıkıyor. Amsterdam Arena'da oynanan ilk maçta taraftarının desteğiyle maçı 4-1 gibi net bir skorla kazanan Ajax tura çok yakın olsa da, Lyon evinde bir sürprize imza atarak turu geçmek istiyor. Bir önceki turda Beşiktaş'ı penaltılarla eleyerek yarı finale yükselen Lyon maçı 3-0 kazanırsa deplasmanda attığı gol avantajı ile turlayacak. 4-1 kazanırsa maç uzatmaya gidecek bunun dışındaki tüm 3 farklı galibiyetler Ajax'a turu getirecek. Finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak Lyon - Ajax maçı 11 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 22.05'te Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda başlayacak. Kritik maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Lyon - Ajax maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Lyon ile Ajax tarihleri boyunca 5 kez karşılaştı. Lyon bu maçlardan hiçbirini kazanamadı. Ajax ise 5 maçın 3'ünü kazandı. 2 maç ise berabere bitti.

Ajax 2 - 1 Lyon

Lyon 0 - 2 Ajax

Ajax 0 - 0 Lyon

Lyon 0 - 0 Ajax

Ajax 4 - 1 Lyon

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

LYON

Lyon tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken 4 kez de mağlup oldu.

Rennes 1 - 1 Lyon

Metz 0 - 3 Lyon

Lyon 1 - 4 Lorient

Lyon 2 - 1 Beşiktaş

Bastia 0 - 0 Lyon

Beşiktaş 2 - 1 Lyon

Lyon 1 - 2 Monaco

Angers 1 - 2 Lyon

Ajax 4 - 1 Lyon

Lyon 3 - 2 Nantes

AJAX

Ajax son 10 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Excelsior 1 - 1 Ajax

Ajax 2 - 1 Feyenoord

Ajax 4 - 1 AZ Alkmaar

Nijmegen 1 - 5 Ajax

Ajax 2 - 0 Schalke 04

Ajax 5 - 1 Heerenveen

Schalke 04 3 - 2 Ajax

PSV Eindhoven 1 - 0 Ajax

Ajax 4 - 1 Lyon

Ajax 4 - 0 Go Ahead

EN GOLCÜLER

Ajax

Kasper Dolberg: 5 gol

Amin Younes: 4 gol

Bertrand Traore: 4 gol

Lyon

Nabil Fekir: 5 gol

Alexandre Lacazette: 4 gol

Mouctar Diakhaby: 3 gol