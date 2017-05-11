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Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı. Bursaspor-Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:59:47 Güncelleme: 13:02:11

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mayıs Cuma

20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

13 Mayıs Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.00 Adanaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mete Kalkavan

14 Mayıs Pazar:

16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

15 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

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