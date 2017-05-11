11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:05:23 | Güncelleme: 15:11:41
1
1|12
Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.
2
2|12
NTV Spor'un haberine göre; Sportif Direktör Cenk Ergün, önce İspanya'ya giderek Real Madrid'in Portekizli sol beki Fabio Coentrao için girişimlerde bulundu.
3
3|12
Ardından Fransa'ya geçen Ergün, PSG'de forma giyen Hatem Ben Arfa konusunda nabız yokladı.
4
4|12
Galatasaray'ın, transfer döneminde en az 5-6 oyuncuyu kadroya katması beklenirken, bir yandan da yurt içindeki transfer listesi de ortaya çıkmaya başladı:
5
5|12
Osmanlıspor'da forma giyen Musa Çağıran
HABERİN DEVAMI
6
6|12
Atiker Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner
7
7|12
İki oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanan sarı kırmızılı ekip, yerli oyuncu alternatiflerini artırmak amacında.
8
8|12
İSPANYOL GOLCÜ NEGREDO
Öte yandan BeIN Sports'un haberien göre; Galatasaray, iki önemli isim için yurt dışı seferlerine başladı. Transfer komitesi, Middlesbrough'nun İspanyol forveti Alvaro Negredo için kulüpleriyle masaya oturacak.
9
9|12
Forvet hattı için çalışmalarını sıklaştıran yönetim, Negredo'nun transferi için bonservis sahibi Valencia ile görüşecek. Golcü arayışındaki Galatasaray, İspanyol oyuncuyu kadroya katıp hücum bölgesinde elini güçlendirmek istiyor.
10
10|12
Alvaro Negredo, kiralık forma giydiği Premier Lig'de Middlesbrough formasıyla 34 maçta görev alırken 9 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Valencia, 2015 yılında Negredo için Manchester City'ye 28 milyon avro bedel ödemişti.
HABERİN DEVAMI
11
11|12
ARDA TURAN İDDİASI
Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Galatasaray’ın Arda Turan’ı kiralamak istediğini iddia etti.
12
12|12
Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Cimbom’da, Cenk Ergün’ün de dün İspanya’ya gitmesi Barça’yla görüşeceği şeklinde yorumlandı.