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FUTBOL

Galatasaray'da dev harekat!

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:05:23

  • 1 Galatasaray'da dev harekat!
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    Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.

  • 2 Galatasaray'da dev harekat!
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    NTV Spor'un haberine göre; Sportif Direktör Cenk Ergün, önce İspanya'ya giderek Real Madrid'in Portekizli sol beki Fabio Coentrao için girişimlerde bulundu. 

  • 3 Galatasaray'da dev harekat!
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    Ardından Fransa'ya geçen Ergün, PSG'de forma giyen Hatem Ben Arfa konusunda nabız yokladı.

  • 4 Galatasaray'da dev harekat!
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    Galatasaray'ın, transfer döneminde en az 5-6 oyuncuyu kadroya katması beklenirken, bir yandan da yurt içindeki transfer listesi de ortaya çıkmaya başladı:

  • 5 Galatasaray'da dev harekat!
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    Osmanlıspor'da forma giyen Musa Çağıran 

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    HABERİN DEVAMI

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