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Darko Lazic: "Ligde kalacağımıza inanıyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Sırp stoperi Darko Lazic, ligde kalacaklarına inandığını söyledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:43:57 Güncelleme: 15:04:02

Turuncu-yeşilli takımın devre arasında kadrosuna kattığı Lazic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor galibiyetiyle takımda morallerin üst seviyeye yükseldiğini belirtti.

Lazic, ligin 31. haftasında evlerinde oynayacakları Kardemir Karabükspor maçından üç puanı alabilecek güçte olduklarını vurgulayarak, teknik direktör Safet Susic ile yakaladıkları iyi performansı sürdürmek istediklerini ifade etti.



Ligde iki maçlık mağlubiyet serisine Atiker Konyaspor galibiyetiyle nokta koyduklarını anlatan Lazic, "Büyük ihtimalle ligde kalacağız. Matematiksel olarak olasılıklar devam ediyor ancak mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma istediği kadar katkı sağlayamadığını dile getiren Lazic, yükselen bir grafiğinin olduğunu kaydetti. Bundan sonra kalan maçlara odaklanacağını ifade eden Lazic, "Kulüpte bir karar mekanizması var. Takım içerisindeki karar mekanizması da hocamızdır. Bizim işimiz sadece sahaya çıktığımız zaman görevimizi tam anlamıyla yerine getirmek" diye konuştu.

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