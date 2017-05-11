Bir dönem Galatasaray'da oynamış olan Franck Ribery, bugün 2005 yılında Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 5-1 yendikleri maçın paylaşımını yaptı
Fransız yıldız, "12 yıl önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zekvti" ifadelerini kullandı.
Ribery ile Galatasaray arasında yaşananları derledik...
Fransız yıldız, 1 Ocak 2015 tarihinde Metz kulübünden Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ribery için 2.5 milyon euro ödemişti.