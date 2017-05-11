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FUTBOL

Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:44:03

  • 1 Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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    Bir dönem Galatasaray'da oynamış olan Franck Ribery, bugün 2005 yılında Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 5-1 yendikleri maçın paylaşımını yaptı

  • 2 Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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    Fransız yıldız, "12 yıl önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zekvti" ifadelerini kullandı.

  • 3 Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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    Ribery ile Galatasaray arasında yaşananları derledik...

  • 4 Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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    Fransız yıldız, 1 Ocak 2015 tarihinde Metz kulübünden Galatasaray'a transfer olmuştu.

  • 5 Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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    Sarı-kırmızılı kulüp, Ribery için 2.5 milyon euro ödemişti.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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