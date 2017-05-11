ÖNE ÇIKANLAR
Talisca
FUTBOL

Talisca'nın cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya 1 maç ceza verdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:09:27 Güncelleme: 17:18:13

PFDK, derbi maçta Talisca'ya yaptığı el hareketinden dolayı 1 maç men cezası verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 79
  • Misafir 1 dakika önce
    oleyyy şampiyon BAŞAHŞEHİRRRRRRRRRR HAHAHAHAHAHHA
  • Misafir 2 dakika önce
    LİG'in hiç bir meşruiyeti kalmamıştır bu saatten sonra. Sonra da statlar boş diye kimse ağlamasın. ADALET herkese lazım.
  • Misafir 4 dakika önce
    BJK bu şekilde şampiyon olacağına hiç olmasın...
  • Misafir 4 dakika önce
    Volkan Demirelin küfürleri, Emre nin adam dövmesi hepsi affedildi. Taliscanın bir hareketi affedilmedi.
  • Misafir 4 dakika önce
    EN AZ 3 MAÇ OLMASI LAZIM
  • Misafir 7 dakika önce
    rvp dil cıkarmıstı üc mac ceza aldı bu ülkenin hicbir kurumunda adalet klmamıs sampiyon olamicalsınoz
  • Misafir 10 dakika önce
    yaziklar olsun bu lig bosuna oynaniyor
  • Misafir 11 dakika önce
    Volkan ana avrat küfür ediyor onun cezası kaç maç
  • Misafir 12 dakika önce
    bjk futbol federasyonu?
  • Misafir 12 dakika önce
    adalet kadın ismimiydi !!!
  • Misafir 14 dakika önce
    elini şortun içine sokan derken Nouma yı kastettiniz herhalde
  • Misafir 17 dakika önce
    yaziklarlar olsun bu lig niye oynaniyorki
  • Misafir 20 dakika önce
    Buraya renkliler dolmuş!... Başakşehir kalecisi muhabir dövüp bir maç ceza alırken ve o cezayı fener maçında çekerken, o maça Başakşehir paf kalecisiyle çıkarken iyiydi di mi? Elini şorta sokup tribünlere dil çıkaran Persie üç maç ceza alıp o üç maç cezası iki maça inerken de iyiydi di mi? BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'nin tek BÜYÜĞÜDÜR !!!
  • Misafir 20 dakika önce
    beşiktaşı zorla şampiyon yapmaya çalışıyorlar zaten herşey şaka gibi
  • Misafir 21 dakika önce
    BETER OLSUN
  • Misafir 22 dakika önce
    Bu adalet değil.
  • Misafir 25 dakika önce
    vay vaaay, bütün herkes acilen tasfiye edilmelidir o kurumdan. hemen bu akşam itibariyle 1 saat içerisinde. Devletin artık bu işlere bir el atması gerek ve bunu acilen yapmalı. 1 saniye dahi beklenmemeli.
  • Misafir 25 dakika önce
    Eğer adalet arıyor san volkan in ağzına bak
  • Misafir 26 dakika önce
    ŞEREFLİ BEŞİKTAŞIM
  • Misafir 27 dakika önce
    Taliska'nın hareketini hep beraber bu kararı alAnlara yapsak ceza alır mıyız?
  • Misafir 27 dakika önce
    Volkan orda gerekeni yapacaktı adalet o zaman olurdu. Şaka gibi ceza .
  • Misafir 28 dakika önce
    Persiy r nerde 3 maç ceza verildi o 1 maç aldı
  • Misafir 28 dakika önce
    Adaletsiz federasyon diyen bjk düşmanları volkanı neden sevk etmediler bunu adalet
  • Misafir 29 dakika önce
    Persy vukuatlı adam...ona hak
  • Misafir 31 dakika önce
    ne yaptıki volkan daha fazlasını yapıyor.
  • Misafir 31 dakika önce
    Pascal noumaya 6 ay Persie ye 3 maç bu daha adaletli bence
  • Misafir 31 dakika önce
    siyah - beyaz en büyük PFDK
  • Misafir 33 dakika önce
    persiye 3 mac talıscaya 1 :))))
  • Misafir 34 dakika önce
    Volkana yokmu Volkan'a hani nerde ceza
  • Misafir 35 dakika önce
    robin dil çıkarınca verilen cezaya bak bu el hareketi yapınca verilen cezaya bak. Demirören çok çalışıyor bravo
  • Misafir 38 dakika önce
    iyi bundan sonra hareket çekmek serbest o zaman
  • Misafir 45 dakika önce
    Volkana hic ceza yok?
  • Misafir 47 dakika önce
    BU KONUYA 1 MAÇ CEZA VERENLER YARIN ADAM DAHA BÜYÜK KONU YAPAR ÖNADA 2 MAÇ CEZA VERİLİR ONDAN SONRA HER MAÇTA FARKLI ŞEYLER GÖRÜRÜZ BUNA BİTMİŞ ZİHNİYET DENİR
  • Misafir 48 dakika önce
    persiye 3 maş talisca ya 1 maç bu adeletsizlik
  • Misafir 19 dakika önce
    persi neler yaptı hatırlarsan
  • Misafir 49 dakika önce
    eyyammmm
  • Misafir 49 dakika önce
    T.F.F. BENCE TALİSCA YI PARA İLE ÖDÜLLENDİRSİN. AFERİM DESİN. BU T.F.F. YE BU YAKIŞIRDI.
  • Misafir 50 dakika önce
    Orta parmak Portekizde Okey demekmiş. Ondan 1 maç ceza.
  • Misafir 51 dakika önce
    yaziklar olsun ne bekleriz bunlardan.cok.bile vermişler geri alsinlar
  • Misafir 51 dakika önce
    çok vermişler düşürsünler
  • Misafir 51 dakika önce
    yazıklar olsun federasyon gibi Başakşehir resmen mafyalık yapar saçma sapan ceza alırlar adeletsizlik Burdur işte
  • Misafir 52 dakika önce
    Adalet Beşiktaşa başka işleniyor. federasyon başkanı demirören olursa beşiktaş daha çok şampiyon olur.
  • Misafir 52 dakika önce
    1 maç ne ya
  • Misafir 29 dakika önce
    kac mac istediniz? bir de muzik arzunuz var miydi?
  • Misafir 52 dakika önce
    Hakkaten gunahım kadar sevmem ama Fenerbahceye haksızlık olmuş.
  • Misafir 53 dakika önce
    SEREFLİ BEŞİKTAŞAMI TERCUMAN OLDU.
  • Misafir 53 dakika önce
    FEDERASYON YANLI DAVRANIYOR. PÖRSİ NİN DİL ÇIKARMA POZİSYONUNA 3 MAÇ, TALİSCA NIN PİS HAREKETİNE 1 MAÇ YUH....
  • Misafir 55 dakika önce
    ancak bu kadar taraf tutulur yazık bunlara yetki verenlere
  • Misafir 55 dakika önce
    yazıklar olsun.nesiktasli federasyona baska da bit demezdi zaten
  • Misafir 55 dakika önce
    ne yaparsanız yapın.BJK
  • Misafir 57 dakika önce
    olması gereken karar mi ? hayır . beklenen karar mi ? evet . adaletli bi karar mi ? hayır . daha önceki kararlarına göre adaletli mi ? evet . volkan niye ceza almadı ?
  • Misafir 57 dakika önce
    Yandaş pfdk gerçek yüzünü gösterdi!
  • Misafir 57 dakika önce
    bana kalırsa bu parmağı disiplin kurulundakilere yapmalı o zaman kaç maç ceza verilir
  • Misafir 57 dakika önce
    erteleme yok mu? BJK şampiyonluk kovalıyor nasıl gözden kaçırdınız.
  • Misafir 58 dakika önce
    Emenike ve Volkan Demirel neden ceza almadı? Hiçbir Fenerli konuşmasın akıllı olsun!!!!
  • Misafir 58 dakika önce
    Eee ana avrat küfür eden ve kamera olduğu gibi yansıyan volkana ceza verilmeyecek mi. verilir mi. pfdk fb ye ceza veremez. tokat atan 6 ay alıyorsa bu 1 maç ceza çok bile
  • Misafir 58 dakika önce
    volkan küfretmiş ona ne demeli
  • Misafir 59 dakika önce
    yazlıklar olsun. korkaklar van Persie gelince 3maç haram olsun aldığınız paralar
  • Misafir 59 dakika önce
    Yakında herke orta parmak yapar nasıl olsa cezası tek maç
  • Misafir 59 dakika önce
    BJK Lİ FEDERASYONDAN ANCAK BU KARAR ÇIKAR,Aynı hareketi yapan başka bir klubün oyuncusu olsaydı kesin 3-5 maç ceza gelirdi...
  • Misafir 59 dakika önce
    bu federasyon sadece Fenerbahçe ye mi ceza veriyor adam dil çıkardı diye 3.maç ceza veriyor ama Beşiktaş a gelince 1.maç ceza bu federasyon resmen Beşiktaş'a çalışıyor
  • Misafir 60 dakika önce
    BENCE TALİSCAYA MADALYA TAKILMALI TERCÜMAN OLDU
  • Misafir 1 saat önce
    federasyon tarafli davraniyor
  • Misafir 1 saat önce
    yuh be yuh terbiyesizlik bu
  • Misafir 1 saat önce
    adalet bu ise tff istifa et
  • Misafir 1 saat önce
    van persia ya 2 maç buna 1 maç tüpçü bey takımının oyuncusunu kolluyor yazıklar olsun
  • Misafir 1 saat önce
    dilini cikarin 3 mac.. terbiyesiz hareket 1 mac ..bu nasil adalet
  • Misafir 1 saat önce
    çokkkkk şerefli besiktas
  • Misafir 1 saat önce
    çok vermiş,bence iyi halden 0.5 maç versinlerde bi sonraki maçın ikinci yarısında oynasın
  • Misafir 1 saat önce
    Dil çıkarmanın cezası daha ağır demek ki !!!!
  • Misafir 1 saat önce
    Sırtına vuran Volkan'a ceza yok!! Oh ne güzel..
  • Misafir 1 saat önce
    hiç vermeseymişler böyle cezamı olur,Fenerbahçeli bir oyuncu olsaydi en az 3 maç verirlerdi
  • Misafir 58 dakika önce
    persie'nin türkiye kupası maçında yaptığı en büyük terbiyesizliğe rağmen pfdk'ya bile gitmezken, volkan'ın ağız dolusu küfürlerini hakemlerden başka herkes duyarken mi? komik olmayın, insanların akıllarıyla dalga geçmeyin
  • Misafir 1 saat önce
    Faul yapıp kırmızı alan bir oyuncuyla bunun cezası aynıysa şampiyon pfdk ;)
  • Misafir 1 saat önce
    hemen itiraz edilmeli. para cezasina cevrilmeli
  • Misafir 1 saat önce
    vay be fenerli olunca 3mac, bjkli olunca tek mac :)
  • Misafir 1 saat önce
    haksızlık
  • Misafir 1 saat önce
    çok vermişler
  • Misafir 1 saat önce
    bu cezayı az buluyorum. en az 3 maç ceza verilmeliydi.
  • Misafir 1 saat önce
    cezanın geri çekilmesi gerek,volkan sevk edilmedi bile
  • Misafir 1 saat önce
    sadece 1 mi
  • Misafir 1 saat önce
    Volkan a ??
  • Misafir 1 saat önce
    adalete bak yazık size
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Franck Ribery Galatasaray paylaşımı yaptı
FUTBOL

Flaş! Ribery geri mi dönüyor?
Günün transfer haberleri (11.05.2017)
FUTBOL

Aziz Yıldırım'dan G.Saray'ın yıldızına kanca!..
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

Ünlü çift boşandı: Çok üzgünüz böyle olması ...