Talisca'nın cezası belli oldu!

PFDK, derbi maçta Talisca'ya yaptığı el hareketinden dolayı 1 maç men cezası verdi.
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YORUMLAR 79
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Misafir 1 dakika önceoleyyy şampiyon BAŞAHŞEHİRRRRRRRRRR HAHAHAHAHAHHA00
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Misafir 2 dakika önceLİG'in hiç bir meşruiyeti kalmamıştır bu saatten sonra. Sonra da statlar boş diye kimse ağlamasın. ADALET herkese lazım.00
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Misafir 4 dakika önceBJK bu şekilde şampiyon olacağına hiç olmasın...00
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Misafir 4 dakika önceVolkan Demirelin küfürleri, Emre nin adam dövmesi hepsi affedildi. Taliscanın bir hareketi affedilmedi.00
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Misafir 4 dakika önceEN AZ 3 MAÇ OLMASI LAZIM00
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Misafir 7 dakika öncervp dil cıkarmıstı üc mac ceza aldı bu ülkenin hicbir kurumunda adalet klmamıs sampiyon olamicalsınoz00
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Misafir 10 dakika önceyaziklar olsun bu lig bosuna oynaniyor00
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Misafir 11 dakika önceVolkan ana avrat küfür ediyor onun cezası kaç maç00
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Misafir 12 dakika öncebjk futbol federasyonu?00
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Misafir 12 dakika önceadalet kadın ismimiydi !!!00
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Misafir 14 dakika önceelini şortun içine sokan derken Nouma yı kastettiniz herhalde00
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Misafir 17 dakika önceyaziklarlar olsun bu lig niye oynaniyorki30
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Misafir 20 dakika önceBuraya renkliler dolmuş!... Başakşehir kalecisi muhabir dövüp bir maç ceza alırken ve o cezayı fener maçında çekerken, o maça Başakşehir paf kalecisiyle çıkarken iyiydi di mi? Elini şorta sokup tribünlere dil çıkaran Persie üç maç ceza alıp o üç maç cezası iki maça inerken de iyiydi di mi? BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'nin tek BÜYÜĞÜDÜR !!!03
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Misafir 20 dakika öncebeşiktaşı zorla şampiyon yapmaya çalışıyorlar zaten herşey şaka gibi30
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Misafir 21 dakika önceBETER OLSUN30
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Misafir 22 dakika önceBu adalet değil.30
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Misafir 25 dakika öncevay vaaay, bütün herkes acilen tasfiye edilmelidir o kurumdan. hemen bu akşam itibariyle 1 saat içerisinde. Devletin artık bu işlere bir el atması gerek ve bunu acilen yapmalı. 1 saniye dahi beklenmemeli.00
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Misafir 25 dakika önceEğer adalet arıyor san volkan in ağzına bak00
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Misafir 26 dakika önceŞEREFLİ BEŞİKTAŞIM03
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Misafir 27 dakika önceTaliska'nın hareketini hep beraber bu kararı alAnlara yapsak ceza alır mıyız?00
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Misafir 27 dakika önceVolkan orda gerekeni yapacaktı adalet o zaman olurdu. Şaka gibi ceza .00
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Misafir 28 dakika öncePersiy r nerde 3 maç ceza verildi o 1 maç aldı00
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Misafir 28 dakika önceAdaletsiz federasyon diyen bjk düşmanları volkanı neden sevk etmediler bunu adalet00
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Misafir 29 dakika öncePersy vukuatlı adam...ona hak00
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Misafir 31 dakika öncene yaptıki volkan daha fazlasını yapıyor.00
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Misafir 31 dakika öncePascal noumaya 6 ay Persie ye 3 maç bu daha adaletli bence00
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Misafir 31 dakika öncesiyah - beyaz en büyük PFDK00
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Misafir 33 dakika öncepersiye 3 mac talıscaya 1 :))))00
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Misafir 34 dakika önceVolkana yokmu Volkan'a hani nerde ceza00
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Misafir 35 dakika öncerobin dil çıkarınca verilen cezaya bak bu el hareketi yapınca verilen cezaya bak. Demirören çok çalışıyor bravo00
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Misafir 38 dakika önceiyi bundan sonra hareket çekmek serbest o zaman00
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Misafir 45 dakika önceVolkana hic ceza yok?00
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Misafir 47 dakika önceBU KONUYA 1 MAÇ CEZA VERENLER YARIN ADAM DAHA BÜYÜK KONU YAPAR ÖNADA 2 MAÇ CEZA VERİLİR ONDAN SONRA HER MAÇTA FARKLI ŞEYLER GÖRÜRÜZ BUNA BİTMİŞ ZİHNİYET DENİR00
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Misafir 48 dakika öncepersiye 3 maş talisca ya 1 maç bu adeletsizlik2418
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Misafir 19 dakika öncepersi neler yaptı hatırlarsan00
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Misafir 49 dakika önceeyyammmm36
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Misafir 49 dakika önceT.F.F. BENCE TALİSCA YI PARA İLE ÖDÜLLENDİRSİN. AFERİM DESİN. BU T.F.F. YE BU YAKIŞIRDI.189
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Misafir 50 dakika önceOrta parmak Portekizde Okey demekmiş. Ondan 1 maç ceza.612
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Misafir 51 dakika önceyaziklar olsun ne bekleriz bunlardan.cok.bile vermişler geri alsinlar66
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Misafir 51 dakika önceçok vermişler düşürsünler36
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Misafir 51 dakika önceyazıklar olsun federasyon gibi Başakşehir resmen mafyalık yapar saçma sapan ceza alırlar adeletsizlik Burdur işte60
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Misafir 52 dakika önceAdalet Beşiktaşa başka işleniyor. federasyon başkanı demirören olursa beşiktaş daha çok şampiyon olur.66
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Misafir 52 dakika önce1 maç ne ya36
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Misafir 29 dakika öncekac mac istediniz? bir de muzik arzunuz var miydi?00
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Misafir 52 dakika önceHakkaten gunahım kadar sevmem ama Fenerbahceye haksızlık olmuş.66
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Misafir 53 dakika önceSEREFLİ BEŞİKTAŞAMI TERCUMAN OLDU.00
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Misafir 53 dakika önceFEDERASYON YANLI DAVRANIYOR. PÖRSİ NİN DİL ÇIKARMA POZİSYONUNA 3 MAÇ, TALİSCA NIN PİS HAREKETİNE 1 MAÇ YUH....99
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Misafir 55 dakika önceancak bu kadar taraf tutulur yazık bunlara yetki verenlere99
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Misafir 55 dakika önceyazıklar olsun.nesiktasli federasyona baska da bit demezdi zaten63
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Misafir 55 dakika öncene yaparsanız yapın.BJK09
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Misafir 57 dakika önceolması gereken karar mi ? hayır . beklenen karar mi ? evet . adaletli bi karar mi ? hayır . daha önceki kararlarına göre adaletli mi ? evet . volkan niye ceza almadı ?69
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Misafir 57 dakika önceYandaş pfdk gerçek yüzünü gösterdi!93
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Misafir 57 dakika öncebana kalırsa bu parmağı disiplin kurulundakilere yapmalı o zaman kaç maç ceza verilir90
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Misafir 57 dakika önceerteleme yok mu? BJK şampiyonluk kovalıyor nasıl gözden kaçırdınız.33
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Misafir 58 dakika önceEmenike ve Volkan Demirel neden ceza almadı? Hiçbir Fenerli konuşmasın akıllı olsun!!!!618
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Misafir 58 dakika önceEee ana avrat küfür eden ve kamera olduğu gibi yansıyan volkana ceza verilmeyecek mi. verilir mi. pfdk fb ye ceza veremez. tokat atan 6 ay alıyorsa bu 1 maç ceza çok bile66
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Misafir 58 dakika öncevolkan küfretmiş ona ne demeli36
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Misafir 59 dakika önceyazlıklar olsun. korkaklar van Persie gelince 3maç haram olsun aldığınız paralar93
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Misafir 59 dakika önceYakında herke orta parmak yapar nasıl olsa cezası tek maç90
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Misafir 59 dakika önceBJK Lİ FEDERASYONDAN ANCAK BU KARAR ÇIKAR,Aynı hareketi yapan başka bir klubün oyuncusu olsaydı kesin 3-5 maç ceza gelirdi...60
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Misafir 59 dakika öncebu federasyon sadece Fenerbahçe ye mi ceza veriyor adam dil çıkardı diye 3.maç ceza veriyor ama Beşiktaş a gelince 1.maç ceza bu federasyon resmen Beşiktaş'a çalışıyor93
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Misafir 60 dakika önceBENCE TALİSCAYA MADALYA TAKILMALI TERCÜMAN OLDU123
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Misafir 1 saat öncefederasyon tarafli davraniyor90
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Misafir 1 saat önceyuh be yuh terbiyesizlik bu120
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Misafir 1 saat önceadalet bu ise tff istifa et120
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Misafir 1 saat öncevan persia ya 2 maç buna 1 maç tüpçü bey takımının oyuncusunu kolluyor yazıklar olsun90
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Misafir 1 saat öncedilini cikarin 3 mac.. terbiyesiz hareket 1 mac ..bu nasil adalet123
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Misafir 1 saat önceçokkkkk şerefli besiktas90
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Misafir 1 saat önceçok vermiş,bence iyi halden 0.5 maç versinlerde bi sonraki maçın ikinci yarısında oynasın90
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Misafir 1 saat önceDil çıkarmanın cezası daha ağır demek ki !!!!60
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Misafir 1 saat önceSırtına vuran Volkan'a ceza yok!! Oh ne güzel..09
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Misafir 1 saat öncehiç vermeseymişler böyle cezamı olur,Fenerbahçeli bir oyuncu olsaydi en az 3 maç verirlerdi93
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Misafir 58 dakika öncepersie'nin türkiye kupası maçında yaptığı en büyük terbiyesizliğe rağmen pfdk'ya bile gitmezken, volkan'ın ağız dolusu küfürlerini hakemlerden başka herkes duyarken mi? komik olmayın, insanların akıllarıyla dalga geçmeyin00
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Misafir 1 saat önceFaul yapıp kırmızı alan bir oyuncuyla bunun cezası aynıysa şampiyon pfdk ;)90
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Misafir 1 saat öncehemen itiraz edilmeli. para cezasina cevrilmeli33
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Misafir 1 saat öncevay be fenerli olunca 3mac, bjkli olunca tek mac :)63
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Misafir 1 saat öncehaksızlık60
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Misafir 1 saat önceçok vermişler30
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Misafir 1 saat öncebu cezayı az buluyorum. en az 3 maç ceza verilmeliydi.60
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Misafir 1 saat öncecezanın geri çekilmesi gerek,volkan sevk edilmedi bile06
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Misafir 1 saat öncesadece 1 mi90
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Misafir 1 saat önceVolkan a ??36
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Misafir 1 saat önceadalete bak yazık size90
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