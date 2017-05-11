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FIFA, Filistin'in talebini erteledi!

FIFA, işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyetlerini sürdüren 6 İsrail kulübünün geleceğine ilişkin kararını ekim ayına kadar erteledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:46:27 Güncelleme: 16:49:58

FIFA'nın Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen toplantısında, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 6 İsrail kulübünün futbola ilişkin faaliyetlerinin sona erdirilmesi talebinde bulundu.

Toplantıda söz alan Racub, "İsrail'in FIFA üyeliğinden çıkarılması gibi bir durum, gündemimizde yok. Ama uluslararası arenada Filistin toprağı olarak tanınan bölgelerde İsrail Futbol Federasyonunun futbolla ilgili faaliyetlerini sonlandırmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, toplantı öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak söz konusu talebin gündeme alınmamasını istediğini iddia eden Racub, bu durumu, "Futbol, insan haklarına saygı duyulmadan oynanamaz. Netanyahu'nun telefon konuşması, hepimizi olumsuz yönde etkiledi" ifadeleriyle eleştirdi.

FIFA toplantılarında daha önce de gündeme gelen talep oylamaya sunuldu ve karar, 50'ye karşı 138 oyla ekim ayına kadar ertelendi.

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