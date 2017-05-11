Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, 14 Mayıs Pazar günü Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Çift kale maçta ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin'in, antrenmanı yarıda bıraktığı aktarıldı. Yasin'in sağlık durumu ile ilgili bilginin, yapılacak tetkiklerin ardından verileceği ifade edildi.

Öte yandan aşil tendonunda ağrı hisseden Lionel Carole ve topuk ağrısı bulunan Aurelien Chedjou'nun, tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.