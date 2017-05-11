ÖNE ÇIKANLAR
Yasin Öztekin
FUTBOL

Yasin Öztekin sakatlandı ve antrenmanı yarıda bıraktı

Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin, antrenmanı yarıda bıraktı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:11:02 Güncelleme: 17:13:47

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, 14 Mayıs Pazar günü Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Çift kale maçta ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin'in, antrenmanı yarıda bıraktığı aktarıldı. Yasin'in sağlık durumu ile ilgili bilginin, yapılacak tetkiklerin ardından verileceği ifade edildi.

Öte yandan aşil tendonunda ağrı hisseden Lionel Carole ve topuk ağrısı bulunan Aurelien Chedjou'nun, tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Talisca'nın cezası belli oldu!
FUTBOL

Talisca'nın cezası belli oldu!
Franck Ribery Galatasaray paylaşımı yaptı
FUTBOL

Flaş! Ribery geri mi dönüyor?
Günün transfer haberleri (11.05.2017)
FUTBOL

Aziz Yıldırım'dan G.Saray'ın yıldızına kanca!..