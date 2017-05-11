Fenerbahçe Lens'ten vazgeçti

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Jeremain Lens'le ilgili önemli bir karar alındı.
Hürriyet'in haberine göre, Jeremain Lens başlangıçta sarı-lacivertliler için ilk hedef olmasına rağmen yüksek bonservisi nedeniyle oyuncudan vazgeçildi.
Sunderland'in istediği 5.5 milyon €'luk bonservis ve oyuncunun sözleşmesindeki bazı maddeler nedeniyle 15 milyon €'ya kadar çıkan maliyet, Fenerbahçe'nin bu transferi arka plana almasına sebep oldu.
İLK HEDEF TAISON
Sarı-lacivertlilerin şu anki birinci hedefi ise habere göre Taison. Gelecek ocak ayında takımıyla sözleşmesi bitecek Brezilyalı'yla görüşmeler imza parası istemesiyle tıkandı ama maliyetin aşağı çekip işi bitirmek için uğraşılıyor.
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