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Fenerbahçe Jeremain Lens
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Fenerbahçe Lens'ten vazgeçti

Jeremain Lens'in maliyetinin 15 milyon Euro'yu bulması nedeniyle Fenerbahçe transferden vazgeçti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 20:54:36 Güncelleme: 21:03:38

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Jeremain Lens'le ilgili önemli bir karar alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Jeremain Lens başlangıçta sarı-lacivertliler için ilk hedef olmasına rağmen yüksek bonservisi nedeniyle oyuncudan vazgeçildi.

Sunderland'in istediği 5.5 milyon €'luk bonservis ve oyuncunun sözleşmesindeki bazı maddeler nedeniyle 15 milyon €'ya kadar çıkan maliyet, Fenerbahçe'nin bu transferi arka plana almasına sebep oldu.

İLK HEDEF TAISON
Sarı-lacivertlilerin şu anki birinci hedefi ise habere göre Taison. Gelecek ocak ayında takımıyla sözleşmesi bitecek Brezilyalı'yla görüşmeler imza parası istemesiyle tıkandı ama maliyetin aşağı çekip işi bitirmek için uğraşılıyor.

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