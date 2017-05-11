FIFA'dan onursal üye Şenes Erzik'e ödül

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğindeki ( FIFA) görev süresinin bitmesinin ardından onursal üyeliğe seçilen Şenes Erzik'e, FIFA'nın 67. Olağan Kongresi'nde ödül verildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre FIFA'nın 67. Olağan Kongresi, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildi.



Kongrede, TFF'yi UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş temsil etti.



FIFA Başkanı Gianni Infantino, 5 Nisan 2017'de FIFA'daki görev süresinin bitmesinin ardından onursal üyeliğe seçilen Şenes Erzik'e katkılarından dolayı ödül verdi.



FIFA'nın bir sonraki olağan kongresi, 13 Haziran 2018'de düzenlenecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER