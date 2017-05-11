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Serdar Gürler Gençlerbirliği
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Serdar Gürler Gençlerbirliği'nde kalıyor

Gençlerbirliği'nin yıldızı Serdar Gürler: "Sözleşmemi uzatma konusunda ufak pürüzler var. Elbette kulübümde kalmak isterim" dedi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 22:16:47 Güncelleme: 22:18:37

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, başarılı futbolcusu Serdar Gürler ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yaklaştı.

Serdar Gürler yaptığı açıklamada, menajeri ile kırmızı-siyahlı kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve ufak pürüzlerin kaldığını söyledi.

Kendisinin de takımında kalmayı ve uzun yıllar kırmızı-siyahlı formayı giymeyi istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Rakam konusunda bir fark var. Gençlerbirliği'nde bu sezon güzel işler başardık. Hocamızın bunda payı çok. Bekliyorum. Sözleşmemi uzatma konusunda ufak pürüzler var. Elbette kulübümde kalmak isterim. Menajerim görüşmeye devam ediyor. Kısa zamanda bu sürecin sonuçlanacağını ve gündemimizden kalkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde 13 gol kaydetti.

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