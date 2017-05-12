Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları

Manchester United, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Celta Vigo'yu konuk etti.
Kırmızı Şeytanlar mücadeleye Romero, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Pogba, Herrera, Fellaini, Mkhitaryan, Lingard, Rashford 11'iyle başladı.
Celta Vigo ise Alvarez, Mallo, Jonny, Cabral, Roncaglia, Radoja, Hernandez, Sisto, Wass, Guidetti, Aspas 11'iyle sahadaki yerini aldı.
17. dakikada Marcus Rashford'ın kaleye oldukça uzak bir noktadan yaptığı ortaya Marouane Fellaini kafayı vurdu ve top sağ köşeden ağlara gitti. Manchester United bu golle maçta 1-0 öne geçti.
Celta Vigo'da Sisto, 37 ve 39. dakikada iki kez kaleyi uzaktan yokladı, ancak İspanyol temsilcisi bu şutlardan sonuç alamadı.