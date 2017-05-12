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FUTBOL

Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları

12 Mayıs 2017 Cuma, 00:20:08

  • 1 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
    1 | 35

    Manchester United, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Celta Vigo'yu konuk etti.

  • 2 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
    2 | 35

    Kırmızı Şeytanlar mücadeleye Romero, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Pogba, Herrera, Fellaini, Mkhitaryan, Lingard, Rashford 11'iyle başladı.

  • 3 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
    3 | 35

    Celta Vigo ise Alvarez, Mallo, Jonny, Cabral, Roncaglia, Radoja, Hernandez, Sisto, Wass, Guidetti, Aspas 11'iyle sahadaki yerini aldı.

  • 4 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
    4 | 35

    17. dakikada Marcus Rashford'ın kaleye oldukça uzak bir noktadan yaptığı ortaya Marouane Fellaini kafayı vurdu ve top sağ köşeden ağlara gitti. Manchester United bu golle maçta 1-0 öne geçti.

  • 5 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
    5 | 35

    Celta Vigo'da Sisto, 37 ve 39. dakikada iki kez kaleyi uzaktan yokladı, ancak İspanyol temsilcisi bu şutlardan sonuç alamadı.

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