40 puanla 7. sırada yer alan Kasımpaşa ile 27 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında mücadele edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak. Peki Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı 12 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ev Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

KASIMPAŞA GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYOR

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.



Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 30 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor.



Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.



İki takım arasında ligin 14. haftasında Rize'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.

Lacivert-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler bulunuyor.



Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita ile bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yanı sıra Galatasaray maçında sakatlanan Adem Büyük, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

"LİGDE KALMA YARIŞINDA KASIMPAŞA MAÇINI MUTLAKA KAZANMALIYIZ"

Spor Toto Süper Lig'de bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yarışında tek puan bile kaybetme haklarının olmadığını söyledi.



Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta oynadıkları Bursaspor maçında elde edilen 6-0'lık galibiyet ile kazanılan üç puanın takımı olumlu yönde etkilediğini belirtti.



Ligde kalma yarışında bir puanın bile çok önemli olduğuna değinen Mete, şöyle devam etti:



"Maalesef bu sezon son dakikalarda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye karşı son dakikalarda yediğimiz golle 1 puandan, ilk yarıda ise Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e karşı yediğimiz gollerle 2 puandan olduk. Son dakikalarda yediğimiz gollere engel olabilsek 30'un üzerinde puana sahip olabilecektik. Maalesef geri dönüş yok. Telafisi güç puanlar kaybettik. Bu nedenle ligde kalma yarışında Kasımpaşa maçını mutlaka kazanmalıyız. Ligde kalan 4 maçta tek puan kaybetme hakkımız yok."



Taraftar desteğinin önemine değinen Mete, "İstanbul'da ciddi sayıda Rizesporlu hemşehrimiz var. Bu anlamda hafta boyunca maç için yapılan çalışmalar var. Özellikle sivil toplum örgütlerinin Kasımpaşa maçında elini daha çok taşın altına koymasını bekliyoruz. İstanbul'daki taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Son dakikaya kadar onların desteğine ihtiyacımız olacak." dedi.



Mete, ligde kalan 4 maçta artık kimin oynadığının bir öneminin olmadığına vurgu yaparak, "Futbolcularımız, hepimiz durumun ciddiyetini biliyoruz. Tek hatanın bir sezona mal olacağının farkındayız. Hiçbir şey elimizde olmasa da hedefimiz kalan maçları firesiz tamamlamak. Kazanıp rakiplerimizin durumunu bekleyeceğiz. Herkes bunun farkında." diye konuştu.



Yeşil-mavili ekibin, Kasımpaşa karşılaşmasına Gökhan Akkan, Fink, Oboabona, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Recep Niyaz, Petrucci, Oğulcan Çağlayan, Edomwoyni ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.