ÖNE ÇIKANLAR
Dick Advocaat Fenerbahçe
FUTBOL

Dick Advocaat: Fenerbahçe sayesinde

Hollandalı hoca, “Bu göreve getirilmemde F.Bahçe’deki performansımın büyük payı var. Onun için F.Bahçe’ye borçluyum ve en azından kupayı kazanarak yüzleri güldürmek istiyorum” dedi

12 Mayıs 2017 Cuma, 01:24:55 Güncelleme: 09:50:35

Hollanda Milli Takımı’nın başına getirilen Dick Advocaat, Fenerbahçe’ye borçlu olduğunu söyledi... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı Hollanda basınına yaptığı açıklamada “Göreve gelmek için kimseye yalvarmadım. Onlar beni seçti” ifadelerini kullanırken bu konuda da Sarı-Lacivertli kulübün payının büyük olduğunun altını çizdi.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Hollanda Milli Takımı’nın başına getirilen Advocaat, Fenerbahçe ile gösterdiği performansın bu göreve getirilmesinde büyük payı olduğunu yakın çevresiyle paylaşırken, “Kendimi Sarı-Lacivertli takıma karşı borçlu hissediyorum. Fenerbahçe sayesinde Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırma gururunu tekrar yakaladım” dedi.

‘UNUTULMAZ ANILAR’
Fenerbahçe’ye olan borcunu Türkiye Kupası’nı mutlaka kazanarak ödemek istediğini de belirten teknik direktör Dick Advocaat, “Bu kulüpte hiç unutmayacağım anılar edindim. Genel olarak istediklerimize ulaşamasak da çok güzel zaferler kazandık. Türkiye Kupası’nı da kazanırsak en azından insanların yüzlerini güldürebileceğiz” şeklinde konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer haberleri (11.05.2017)
FUTBOL

Aziz Yıldırım'dan G.Saray'ın yıldızına kanca!..
F.Bahçe'de bombalar patlıyor!
FUTBOL

İşte transfer listesindeki 8 isim!
Avrupa'nın en çok forma satan kulüpleri
FUTBOL

İşte çarpıcı liste... Devleri geçtiler!
Aziz Yıldırım'dan olaylarla ilgili açıklama: "Bunlar Aziz Yıldırım düşmanlığı yapıyor"
FUTBOL

Ve Aziz Yıldırım ilk kez konuştu: Salona girer girmez. ...