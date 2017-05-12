Onur Kıvrak: "Kendimizi affettirmek istiyoruz"

Süper Lig’in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan fakat son haftalarda düşüşe geçen Trabzonspor'da kaptan Onur Kıvrak, yarın deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçını kazanarak kendilerini affettirmek istediklerini söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre G.Saray’ın 4 puan gerisinde bulunan Trabzonspor’un ilk hedefinin 4.’lük olduğunu ifade eden Onur, “Ligin boyu iyice kısaldı. Hedefimiz 4.’lük ancak Türkiye Kupası’nı F.Bahçe ya da Başakşehir’in alması durumunda 5.’nin de Avrupa’ya gitme ihtimali var. O yüzden 4’te 4 yaparak kesinlikle yerimizi korumalıyız. Takım arkadaşlarımızla da konuştuk ve bu konuda birbirimize söz verdik” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER