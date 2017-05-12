ÖNE ÇIKANLAR
Onur Kıvrak
FUTBOL

Onur Kıvrak: "Kendimizi affettirmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakaladıktan sonra düşüşe geçen Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, açıklamalar yaptı

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:43:45 Güncelleme: 09:47:33

Süper Lig’in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan fakat son haftalarda düşüşe geçen Trabzonspor'da kaptan Onur Kıvrak, yarın deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçını kazanarak kendilerini affettirmek istediklerini söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre G.Saray’ın 4 puan gerisinde bulunan Trabzonspor’un ilk hedefinin 4.’lük olduğunu ifade eden Onur, “Ligin boyu iyice kısaldı. Hedefimiz 4.’lük ancak Türkiye Kupası’nı F.Bahçe ya da Başakşehir’in alması durumunda 5.’nin de Avrupa’ya gitme ihtimali var. O yüzden 4’te 4 yaparak kesinlikle yerimizi korumalıyız. Takım arkadaşlarımızla da konuştuk ve bu konuda birbirimize söz verdik” diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
FUTBOL

Mourinho o ismi ağlattı!
Tendürek'te öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi
GÜNDEM

Tendürek'te öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi
Kalp yetersizliği 10 yılda 2 kat artacak
SAĞLIK

Kalp yetersizliği 10 yılda 2 kat artacak
Brokoli çorbası tarifi
TARİFLER

Brokoli çorbası