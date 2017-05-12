Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Medipol Başakşehir, ligde ilk 6 sıraya girme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Beşiktaş'ın puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda iyice umutlanan Başakşehir'in puan kaybına tahammülü yok. Peki, Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 31'inci hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Zirvede Beşiktaş'la kıyasıya bir mücadeleye girişen Başakşehir'de tek hedef galibiyet. Başakşehir, Gençlerbirliği maçını kazanırsa maç fazlasıyla liderliğe yükselecek ve Beşiktaş'ın Bursa deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat ligdeki hedeflerinin 6'ncılık olduğunu ifade etti. Gençlerbirliği, ligi 6'ncı bitirmek için Başakşehir deplasmanında puan ya da puanlar kazanmak zorunda. Zorlu, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü (yarın) saat 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kritik öneme sahip Başakşehir - Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Volkan Narinç, İlker Takpak yapacak.

BAŞAKŞEHİR SON DAKİKALARI SEVİYOR

Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluğu kovalayan Başakşehir birçok maçta son dakikada attığı gollerle yarışa tutundu. Başakşehir attığı 58 golün 10'una (yüzde 17,3) maçların son 5 dakikalık bölümünde imza attı.

BAŞAKŞEHİR'İN KRİTİK MAÇLARDA ATTIĞI SON DAKİKA GOLLERİ

Medipol Başakşehir'in ligin 3. haftasında Osmanlıspor karşısında 2-0 geride olduğu mücadelede, Napoleoni 79 ve 86. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-2'lik beraberliğe taşıdı.

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon Çaykur Rizespor ile oynadığı iki maçta da son dakikalarda gol buldu.

Ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Karadeniz ekibini Saadane'nin 90. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, deplasmandaki maçın 89. dakikasında Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle öne geçti ancak 90+4. dakikada Özgür Çek'in penaltıdan attığı golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu.

Abdullah Avcı'nın ekibi, kritik galibiyetlerden birine de 19. haftada Bursaspor karşısında imza attı. Başakşehir'de oynanan maçta büyük baskı kurmasına rağmen golü bulamayan Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin 90+3. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

BAŞAKŞEHİR'İN SON 5 DAKİKADA ATTIĞI GOLLER

Şampiyonluk iddiasını sürdüren turuncu-lacivertli takımın bu sezon son 5 dakika içinde attığı goller şöyle:

Hafta Maç Skor Golü atan Dakika 3 M.Başakşehir-Kasımpaşa 3-1 Hakan Özmert 90+4 5 M.Başakşehir-Osmanlıspor 2-2 Napoleoni 86 6 A.Alanyaspor-M.Başakşehir 0-5 Mustafa Pektemek 87 11 M.Başakşehir-Ç.Rizespor 2-1 Saadane (kendi kalesine) 90 17 M.Başakşehir-Kayserispor 5-0 Cengiz Ünder 87 19 M.Başakşehir-Bursaspor 1-0 İrfan Can Kahveci 90+3 24 A.Konyaspor-M.Başakşehir 0-3 Cengiz Ünder 90-2 27 M.Başakşehir-Galatasaray 4-0 Mustafa Pektemek 89 28 Ç.Rizespor-M.Başakşehir 3-3 Emre Belözoğlu 89 30 Antalyaspor-M.Başakşehir 0-1 Napoleoni 89



BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

Trabzonspor - Başakşehir

Başakşehir - Adanaspor

Kayserispor - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR'DE MOSSORO GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro, Gençlerbirliği karşısında sahadaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de Gençlerbirliği karşısında forma giyebilecek duruma geldi.

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Caicara'nın da maç kadrosunda olması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), 5 maçlık cezaları 3'e düşen ve bu cezaları sona eren Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan, kadro dışı bırakıldıkları için bu mücadelede de yer alamayacak.

Abdullah Avcı'nın ekibinde, Uğur Uçar da sarı kart cezalısı olduğu için bu mücadelede sahada olamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 5 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SERDAR GÜRLER ANTRENMANA KATILMADI

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren idmana, tedavisi devam eden Serdar Gürler katılmadı.

Oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas kontrol çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda ve tam sahada yapılan taktik organizasyonlarla sona erdi.

ÜMİT ÖZAT: KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞININ BİR ÖNEMİ YOK

Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında önemli maçlara çıkacaklarını dile getirdi.

Ligin 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özat, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir, ligin en önemli takımlarından biri. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sahasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmiş, hatta şampiyonluk yolundaki en büyük rakibine 17 dakikada 3 gol atmış bir takım. Kimin şampiyon olacağının bir önemi yok. Biz bundan önceki maçlarımıza nasıl hazırlanıyorsak, bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kazanmaya çalışacağız, kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz."

"Zor, kolay maç kestirilemiyor." diyen Özat, "Adanaspor maçı çok kolaydı, 10'a 1 bitecek bir maçtı ama maalesef 1-0 yenildik. Dolayısıyla iyi bir oyun sergileyip, puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.

Milli futbolcu Serdar Gürler'in sakatlığının kendileri için büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Özat, "Serdar muhtemelen sezonu kapattı. Buradan hem kendisine 'geçmiş olsun' diyorum hem de bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, kulübüm ve kendim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bir an önce sahalara döner. Sakatlığın 2-3 hafta süreceğini düşünürsek, umarım son haftaya yetişir çünkü bu milli takım için de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NUN KONUMU