Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimine muhalif üyelerin, olağanüstü seçim için yürüttüğü imza kampanyasına katılım artarken yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray kongre üyesi Mustafa Cengiz, seçim kararının alınması halinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

TRT Radyo Haber'de yayınlanan bir programda adaylığını duyuran Cengiz, "Galatasaray'da başlatılan imza kampanyasına ben de imza attım, destek verdim. Dursun Özbek seçime giderse ben de adayım" dedi.

Cengiz, başkan olması halinde Florya'dan çıkmadan çalışacağının altını çizerken ilk vaadinde de bulundu. Cengiz, futbol aklı olarak Didier Drogba'yı göreve getireceğini söyledi.