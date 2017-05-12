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Mustafa Cengiz Galatasaray'ın yeni başkan adayı

Muhalif üyelerin olağanüstü seçim için imza kampanyası yürüttüğü Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu. Mustafa Cengiz Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:59:30 Güncelleme: 10:04:07

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimine muhalif üyelerin, olağanüstü seçim için yürüttüğü imza kampanyasına katılım artarken yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray kongre üyesi Mustafa Cengiz, seçim kararının alınması halinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

TRT Radyo Haber'de yayınlanan bir programda adaylığını duyuran Cengiz, "Galatasaray'da başlatılan imza kampanyasına ben de imza attım, destek verdim. Dursun Özbek seçime giderse ben de adayım" dedi.

Cengiz, başkan olması halinde Florya'dan çıkmadan çalışacağının altını çizerken ilk vaadinde de bulundu. Cengiz, futbol aklı olarak Didier Drogba'yı göreve getireceğini söyledi.

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