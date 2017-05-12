Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde kalma şansını mucizelere bırakan Adanaspor puan kaybederse ligden düşen ilk takım olacak. Trabzonspor'da 4'üncülük için maçı kazanmak zorunda. Peki, Adanaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ADANASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de 31'inci hafta mücadelesinde Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor'a konuk oluyor. Ligde Galatasaray'la 4'üncülük yarışına girişen Trabzonspor evinde oynadığı son iki maçta bir yenilgi, bir mağlubiyet alarak ağır yara aldı. Adanaspor ise, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek ligde kalma şansını sürdürdü. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın karşılaşmasına sahne olacak Adanaspor - Trabzonspor maçı 13 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen yapacak.

TRABZONSPOR ADANA DEPLASMANINDA 36 YILDIR YENİLMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine Adana'da 36 yıldır yenilmiyor. İki takım ligde ise 38. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 37 maçta bordo-mavililer, 24 galibiyet, 5 mağlubiyet, 8 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi attığı 57 gole karşılık kalesinde ise 23 gol gördü.



İki takımın Adana'da oynadığı 18 maçta Trabzonspor 10, Adanaspor 4 galibiyet aldı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, Adana deplasmanında en son 8 Mart 1981'de 1-0'lık skorla kaybetmişti. 36 yıldır Adana'da yenilmeyen bordo-mavililer, söz konusu tarihten sonra oynanan 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Adanaspor'un ise galibiyeti bulunmuyor.

Trabzonspor ve Adanaspor arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı skoru 21 Nisan 2001 yılında Adana'da oynanan maçta 7-1'lik skorla bordo-mavili takım elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise Karadeniz temsilcisi 4-1 kazanmıştı.

ADANASPOR'A KAZANMAK DA YETMİYOR

Evinde oynadığı son iki mücadelede 5 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, Adanaspor ile oynayacağı maçtan galip ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor. Adana ekibi, Trabzonspor ile oynayacağı maçı kaybettiği takdirde Süper Lig'e veda edecek. Ancak turuncu-beyazlılar bu karşılaşmadan galip ayrılsa dahi, Bursaspor'un 1, Kayserispor'un 3 puan alması halinde küme düşecek.

ERSUN YANAL MORALLERİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Avrupa kupalarına katılma yolunda son iki haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle takımında bozuk olan morallerin düzelmesi için motivasyonu üst seviyeye çıkarttı ve antrenmanlara neşe getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, bu hedefi doğrultusunda önemli mesafe alırken son iki haftada Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında yaşadığı puan kaybı morallerin kaçmasına neden oldu. Son haftalarda evinde 5 puan bırakan bordo-mavililer Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada önemli bir avantajı yitirmesi, futbolcularda morallerin kaybolmasına neden oldu.

Gençlerbirliği ile 0-0 ve son olarak Kayserispor'a 3-2 mağlup olmasıyla bir takım tartışmaları da beraberinde getiren bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ersun Yanal, son iki maçın etkilerini takım üzerinde silmeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın, Avrupa Kupalarına katılma yolunda yaşanan puan kayıpları nedeniyle moralsiz olan oyuncularına Medical Park Arene'da oynadıkları son iki maçta yaşanan kaybı unutmalarını ve Adanaspor maçına konsantre olmalarını istedi.





ANTRENMANLARA NEŞE GETİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün gerçekleştirilen antrenmanda motivasyonu üst seviyeye çıkarttı. Oyuncularıyla yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam bire bir görüşmelerde yaptığı öğrenildi. Moralleri yukarı çıkartacak antrenman temposu uygulayan deneyimli teknik adam futbolculara ve antrenmana neşe getirdi. Bordo-mavili futbolcularında yapılan çalışmalarda memnun oldukları öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA KADRODA REVİZYON YAŞANACAK

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor'u konuk olacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, kadroda değişikliğe gidecek. Sarı kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine savunmada Medjani ve Durica ikilisine şans verecek olan Yanal, Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Okay Yokuşlu'nun da Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev alabileceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta forma giyen Aytaç Kara ise yedeğe çekilecek.

DURİCA KORKUTTU



Trabzonspor´un ligin 30´uncu haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede beline darbe alan savunma oyuncusu Jan Durica´nın, dün yapılan antrenmanda da aynı bölgeye darbe aldığı ve artan ağrıları üzerine hastanede kontrolden geçirildiği öğrenildi. Yapılan tetkikler sonucunda kas spazmı tespit edilen futbolcunun Adanaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun bulunmadığı belirtildi.

RODALLEGA N´DOYE´U YAKALADI



Bu arada, Trabzonspor´da devre arasında Akhisar Belediyespor´dan transfer edilen forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo mavili forma altında Dame N´Doye´nin ligdeki gol sayısını yakaladı. Ligde 23 maçta 1674 dakika sahada kalan N´Doye 5 gol kaydederken, Trabzonspor forması ile ligde 11 maçta 719 dakika süre alan Rodallega ise 5 gole ulaştı. Ayrıca Kolombiyalı oyuncu Akhisar Belediyespor´da da ligin ilk yarısında 4 gol kaydetmişti.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 147 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Deplasmanda evine göre daha rahat olan Trabzonspor 147 gündür dış sahada yenilmiyor. 2017 yılında deplasmanda oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 19 puan toplarken, 2 puan bıraktı. Aynı dönemde evinde oynadığı maçlarda ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve 10 puan kaybetti.





DIŞ SAHADA 26 PUAN TOPLADI

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 5'nci sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda 22, deplasmanda ise 26 puan topladı. bu sezon evinde en büyük kayıp serisini sahasındaki son 3 maçta yaşayan bordo-mavililer, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada 28 puan toplayan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından 26 puan ile en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı.



DEPLASMAN SERİSİNE ULAŞACAK

Deplasmanda oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından da puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine ulaşacak.