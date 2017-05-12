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FUTBOL

Beşiktaş'ta Cenk-Talisca-Quaresma zirvesi!

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:54:13

  • 1 Beşiktaş'ta Cenk-Talisca-Quaresma zirvesi!
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    Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, "Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyor" demiş, bu açıklama Beşiktaş'ta bomba etkisi yaratmıştı.

  • 2 Beşiktaş'ta Cenk-Talisca-Quaresma zirvesi!
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    Bu sözler, yönetim kanadından da tepkiyle karşılanırken Cenk Tosun, dün iki futbolcuyla da bir araya geldi.

  • 3 Beşiktaş'ta Cenk-Talisca-Quaresma zirvesi!
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    Sabah'ta yer alan habere göre Cenk, hem Talisca'yla hem de Quaresma'yla görüşerek olayı tatlıya bağladı.

  • 4 Beşiktaş'ta Cenk-Talisca-Quaresma zirvesi!
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    İşte o görüşmenin perde arkasında geçen diyaloglar:

  • 5 Beşiktaş'ta Cenk-Talisca-Quaresma zirvesi!
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    "Sizler benim arkadaşımsınız ve bu takımın önemli bir parçasısınız."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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