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FUTBOL

Sunderland, Swansea maçının gelirini Bradley Lowery'e bağışlayacak

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:31:28

  • 1 Sunderland, Swansea maçının gelirini Bradley Lowery'e bağışlayacak
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    Premier Lig'in son sırasında bulunan Sunderland'in yarın Swansea ile oynayacağı maçın geliri, kanser hastası olan Bradley Lowery'e bağışlanacak.

  • 2 Sunderland, Swansea maçının gelirini Bradley Lowery'e bağışlayacak
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    Ender görüşen bir kanser türü olan nöroblastomayla savaşan Lowery, koyu bir Sunderland taraftarı. 

  • 3 Sunderland, Swansea maçının gelirini Bradley Lowery'e bağışlayacak
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    Birkaç ay önce Jermain Defoe ile tanışmak isteyen minik taraftar, o günden beri İngiliz yıldızla yakın arkadaş!

  • 4 Sunderland, Swansea maçının gelirini Bradley Lowery'e bağışlayacak
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    Şubat 2017'de Sunderland futbolcuları Sebastian Larsson, John O'Shea, Vito Mannone ve Jermain Defoe, Lowery'i ziyaret etmişti.

  • 5 Sunderland, Swansea maçının gelirini Bradley Lowery'e bağışlayacak
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    Sinir hücrelerinden çıkan bir tümörün neden olduğu kanser türünün tedavisi için yardım kampanyası başlatılmış ve kısa sürede 700 bin Sterlin'in üzerinde bağış toplanmıştı.

     

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