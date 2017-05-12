Sunderland, Swansea maçının gelirini Bradley Lowery'e bağışlayacak

Premier Lig'in son sırasında bulunan Sunderland'in yarın Swansea ile oynayacağı maçın geliri, kanser hastası olan Bradley Lowery'e bağışlanacak.
Ender görüşen bir kanser türü olan nöroblastomayla savaşan Lowery, koyu bir Sunderland taraftarı.
Birkaç ay önce Jermain Defoe ile tanışmak isteyen minik taraftar, o günden beri İngiliz yıldızla yakın arkadaş!
Şubat 2017'de Sunderland futbolcuları Sebastian Larsson, John O'Shea, Vito Mannone ve Jermain Defoe, Lowery'i ziyaret etmişti.
Sinir hücrelerinden çıkan bir tümörün neden olduğu kanser türünün tedavisi için yardım kampanyası başlatılmış ve kısa sürede 700 bin Sterlin'in üzerinde bağış toplanmıştı.