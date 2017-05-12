"Ümit Özat'a güvenimiz sonsuz"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, kendi camialarından yetişen teknik direktör Ümit Özat'a güvendiklerini söyledi.



Cavcav yaptığı açıklamada, Ümit Özat ile merhum İlhan Cavcav zamanında anlaştıklarını anımsatarak, "Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Kendisiyle 2 yıllığına anlaştık. Bu camiadan yetişmiş bir arkadaşımız, kendisine güvenimiz sonsuz. Kulübün başında olduğu sürede iyi bir uyum yakaladı. İnşallah Gençlerbirliği için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.



Özat ile erken sözleşme yenilemenin futbolcular üzerinde etkisi olacağını düşündüğünü belirten Cavcav, "Hocamız Gençlerbirliği'ni seven biri, oyuncularla hiçbir problemi yok, onun sözünü dinliyorlar. Sözleşmeyi erken yapmamızın sebebi de buydu." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Cavcav, ligde yarın yapacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi talihsizlik yaşadıklarını ve Serdar Gürler'in idmanda sakatlandığını dile getirdi.



Serdar'ın kasığında zorlama nedeniyle yırtılma oluştuğunu vurgulayan Cavcav, "MR'ı çekildi. Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar oynayabilecek gibi gözükmüyor. Belki son maçı oynayabilir. Bu sakatlık bizim için büyük talihsizlik oldu. Önemli maçlarımız var. Medipol Başakşehir iyi bir durumda. Liderle arasında 2 puan fark var. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz." şeklinde konuştu.



"PUAN OLARAK İYİ BİR YERDEYİZ"

Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe'nin Ankara'ya geleceğini, belirten Cavcav, Bursaspor deplasmanı ve Ankara'da Kasımpaşa maçıyla sezonu tamamlayacaklarını anlattı.



Cavcav, "Puan olarak iyi bir yerdeyiz. Geçen hafta Adanaspor'a 1-0 yenildik ama pozisyona giren taraf bizdik. Bir gol atsak çok farklı sonuçlanabilirdi. Kısmet bu, futbol, girmeyince girmiyor. Arkadaşlarımız 7-8 pozisyonu değerlendiremedi. Yensek 43 puan olacaktık, biraz daha yukarılara çıkabilirdik ama bu 'her şey bitmiş' demek değil." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa kupalarına katılmalarının bu sene biraz zor gözüktüğünü vurgulayan Murat Cavcav, şunları kaydetti:



"Transfer çalışmaları sürüyor. Hocamızla gezdiğimiz yerler var. Slovenya, Fransa, Hırvatistan, sürekli geziyoruz. Beğendiğimiz, görüştüğümüz sporcular var ama henüz cevap alamadık. Brezilya ve Arjantin de var. Bütçemiz malum, Türkiye'de büyük paralar isteniyor. Gençlerbirliği'nde iş yapacak, iyi mücadele edecek 1-2 kaliteli futbolcu almayı düşünüyoruz. Şu anda satmayı düşündüğümüz futbolcu yok ama teknik heyetle vereceğimiz bir karar. Alacağımız transferlere göre olabilir."



Cavcav, gelecek sezon Gençlerbirliği'ni daha üst yerlerde görmek istediğini sözlerine ekledi.

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