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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Felix Brych, UEFA Avrupa Ligi finalini ise Damir Skomina yönetecek

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:20:16 Güncelleme: 16:22:21

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonu final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İspanya'nın Real Madrid ile İtalya'nın Juventus takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Brych'ın yöneteceği belirtildi.

Galler'in Cardiff kentindeki Milenyum Stadı'nda 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında Brych'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Sırbistanlı Milorad Mazic ise 4. hakem olarak görev alacak.

Uluslararası futbol arenasında 2007'den bu yana görev alan Brych, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile Manchester United arasındaki çeyrek final ilk maçını yönetti.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNE SLOVEN HAKEM
İngiltere'nin Manchester United ile Hollanda'nın Ajax takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçında Skomina'nın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Jure Praprotnik ile Robert Vukan yapacak. İtalyan Gianluca Rocchi ise 4. hakem olarak görev yapacak.

Uluslararası karşılaşmalarda 2003'ten itibaren düdük çalan 40 yaşındaki Skomina, EURO 2016'da 4 maçta görev almıştı. Sloven hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Borussia Dortmund arasındaki çeyrek final rövanşı dahil 6 maçı yönetti. Son 5 sezonda Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 6 yarı final mücadelesine çıkan Skomina, ilk kez final maçında görev alacak.

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