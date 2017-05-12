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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar HTSPOR ARENA'DA

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:14:04 Güncelleme: 20:01:14

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KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR: 0-0

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
SAAT: 20:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Bozhikov, Titi, Sadiku, Veysel, Popov, Abdullah, Castro, Turgut, Guanca, Eduok
YEDEKLER: Eraya, Otigba, Veigneau, Shala, Hasan, Ahmed, Batuhan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fink, Dhurgham, Petrucci, Robin, Jantscher, Saadane, Süleyman, Recep, Kweuke, Edomwonyi
YEDEKLER: Diallo, Oboabona, Özgür, Orhan, Oğuz Han, Igiebor, Oğulcan
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 30 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor.

Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.

Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita ile bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yanı sıra Galatasaray maçında sakatlanan Adem Büyük, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

 

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