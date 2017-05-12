Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM

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KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR: 0-0

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

SAAT: 20:00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Bozhikov, Titi, Sadiku, Veysel, Popov, Abdullah, Castro, Turgut, Guanca, Eduok

YEDEKLER: Eraya, Otigba, Veigneau, Shala, Hasan, Ahmed, Batuhan

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fink, Dhurgham, Petrucci, Robin, Jantscher, Saadane, Süleyman, Recep, Kweuke, Edomwonyi

YEDEKLER: Diallo, Oboabona, Özgür, Orhan, Oğuz Han, Igiebor, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 30 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor.

Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.

Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita ile bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yanı sıra Galatasaray maçında sakatlanan Adem Büyük, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.