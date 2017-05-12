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Kayserispor: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kayserispor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma adına çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın tüm detayları HTSPOR ARENA'da

12 Mayıs 2017 Cuma, 21:48:02 Güncelleme: 21:53:24

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Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kayserispor, Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kayseri'ye galibiyeti getiren goller 25'te Mabiala ve 59'da Lawal'den geldi. Konya'nın tek sayısı Ahamada'nın kendi kalesine attığı golle yazıldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 36'ya yükseltti ve ligde kalma adına büyük bir adım attı. Konyaspor ise 49 puanda kaldı.

Ayrıntılar birazdan...

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