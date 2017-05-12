Kayserispor: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (MAÇ SONUCU)

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kayserispor, Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kayseri'ye galibiyeti getiren goller 25'te Mabiala ve 59'da Lawal'den geldi. Konya'nın tek sayısı Ahamada'nın kendi kalesine attığı golle yazıldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 36'ya yükseltti ve ligde kalma adına büyük bir adım attı. Konyaspor ise 49 puanda kaldı.

Ayrıntılar birazdan...