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Fernandao'ya talip var

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernandao için ülkesi Brezilya'dan transfer iddiası geldi

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:19:17 Güncelleme: 23:20:03

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernando, Atiker Konyaspor ile yapılan lig maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. 30 yaşındaki forvet için eski takmı olan Bahia'nın teknik direktörü, transfer açıklamalarında bulundu.

Bahia menajeri Diego Cerri, '' Fernandao ile çok iyi bir ilişkimiz var. Daha dün onu telefonla aradım ve konuştuk. Buluşup, yemek yedik. Başkan ve Başkan Yardımcısı da vardı. Antrenmanımıza geldi, o bizim takımın bir taraftarı. Takımı çok seviyor ama Fenerbahçe ile kontratı var'' dedi.

FERNANDAO'YA 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Cerri, ''Buna rağmen Fernandao eğer bize gelmek isterse, onu getirmek için her şeyi yaparız. Ama bazı gerçekler de var. Örneğin Fenerbahçe, Fernandao için Çin'den gelen 12 milyon euro'luk transfer teklifini reddetti. Çok karışık bir durum'' şeklinde konuştu.

Fernandao'yu transfer etmek istediğini söyleyen Cerri, ''Eğer bir fırsatımız oluşursa, uçağa biner ve Türkiye'ye giderim. Fenerbahçe Başkanı ile konuşup şartları değerlendiririz. Bu transfer için çok istekliyiz. Eğer transfer için yüzde 1 şansımız olsa bile bunu kullanmak istiyoruz'' diyerek sözlerini bitirdi.

(Sporx)

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