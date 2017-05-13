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FUTBOL

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:32:00

  • 1 İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
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    HABERTÜRK SPOR'dan Erhan Telli'nin haberine göre; transferde ilk hedefi ‘yıldız golcü’ olyarak belirleyen Galatasaray, İspanyol forvet Alvaro Negredo konusunda son aşamaya geldi.

     

  • 2 İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
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    Sarı-Kırmızılı yönetimden tam yetki alarak transfer görüşmeleri için İspanya’ya giden sportif direktör Cenk Ergün’ün, bonservisi Manchester City’de bulunan ve bu sezon kiralık olarak Middlesbrough’da görev yapan 32 yaşındaki yıldız oyuncuyla prensipte el sıkıştığı ve anlaşma şartlarını da başkan Dursun Özbek’e bildirdiği öğrenildi.

     

  • 3 İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
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    İstanbul’a döner dönmez soluğu Florya’da alan Ergün’ün, transferi bitirmek için Özbek’in onayını beklediği kaydedildi.

     

  • 4 İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
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    Eldeki seçenekleri inceleyen Teknik direktör İgor Tudor’un da Negredo’ya çok sıcak baktığı ifade edildi.

     

  • 5 İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
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    Transferi bitirmek için gün sayan yönetimin, ödeme planlaması için kolları sıvadığı belirtildi.

     

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    HABERİN DEVAMI

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