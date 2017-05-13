İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

HABERTÜRK SPOR'dan Erhan Telli'nin haberine göre; transferde ilk hedefi ‘yıldız golcü’ olyarak belirleyen Galatasaray, İspanyol forvet Alvaro Negredo konusunda son aşamaya geldi.
Sarı-Kırmızılı yönetimden tam yetki alarak transfer görüşmeleri için İspanya’ya giden sportif direktör Cenk Ergün’ün, bonservisi Manchester City’de bulunan ve bu sezon kiralık olarak Middlesbrough’da görev yapan 32 yaşındaki yıldız oyuncuyla prensipte el sıkıştığı ve anlaşma şartlarını da başkan Dursun Özbek’e bildirdiği öğrenildi.
İstanbul’a döner dönmez soluğu Florya’da alan Ergün’ün, transferi bitirmek için Özbek’in onayını beklediği kaydedildi.
Eldeki seçenekleri inceleyen Teknik direktör İgor Tudor’un da Negredo’ya çok sıcak baktığı ifade edildi.
Transferi bitirmek için gün sayan yönetimin, ödeme planlaması için kolları sıvadığı belirtildi.