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Chelsea şampiyonluğunu ilan etti

Premier Lig'de West Bromwich'i 1-0 yenen Chelsea şampiyonluğunu ilan etti

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:45:27 Güncelleme: 13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:44:14

İngiltere Premier Ligi'nden Chelsea, 2016/2017 sezonunda şampiyonluğu garantiledi. 36. haftada West Bromwich'e konuk olan Maviler, 82'de Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla 87 puana yükselen Chelsea, bitime 2 hafta kala 6. şampiyonluğunu ilan etti.

Londra ekibi, 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında da lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Öte yandan Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerindeki 5. lig şampiyonluğunu elde etti. Bari'yi 2008-2009'da İtalya Birinci Futbol Ligi'ne çıkaran Conte, Juventus'u da üst üste 3 yıl (2012, 2013, 2014) lig şampiyonluğuna taşıdı.

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