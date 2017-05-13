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FUTBOL

Talisca gerçekleri! Nasıl 1 maçla kurtuldu?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:21:25

  • 1 Talisca gerçekleri! Nasıl 1 maçla kurtuldu?
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    HABERTÜRK SPOR'dan Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel ile yaşadığı gerilim nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Anderson Talisca’ya gelen cezanın 1 maçla sınırlı kalmasının nedeninin Beşiktaş yönetiminin çok iyi savunma yapmasının olduğu ortaya çıktı.

     

  • 2 Talisca gerçekleri! Nasıl 1 maçla kurtuldu?
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    Başkan Fikret Orman, asbaşkan Umut Güner ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Yazıcıoğlu, yaptıkları savunma ile PFDK yetkililerini ağır ceza vermeme konusunda ikna etti.

     

  • 3 Talisca gerçekleri! Nasıl 1 maçla kurtuldu?
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    Normalde 41. maddeden sevk edilen ve bu madde gereği en az 2 ila 5 maç arası cezalandırılması gereken Talisca, başkan Orman ve yöneticilerin kararlı tutumu ve duruşu sayesinde 1 maç ile kurtuldu.

     

  • 4 Talisca gerçekleri! Nasıl 1 maçla kurtuldu?
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    PFDK üyelerinin kararlarında, hukuk sorumlusu Yazıcıoğlu’nun örnek gösterdiği 3 olay oldukça etkiliydi.

     

  • 5 Talisca gerçekleri! Nasıl 1 maçla kurtuldu?
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    Yazıcıoğlu, 19.10.2013 tarihinde G.Saray-Karabük maçında LuaLua’nın aynı hareketi üstelik yardımcı hakeme yaptığını fotoğrafları ile ortaya delil olarak koydu ve PFDK’ya sevk bile edilmediğini belirtti.

     

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