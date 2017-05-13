Talisca gerçekleri! Nasıl 1 maçla kurtuldu?

HABERTÜRK SPOR'dan Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel ile yaşadığı gerilim nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Anderson Talisca’ya gelen cezanın 1 maçla sınırlı kalmasının nedeninin Beşiktaş yönetiminin çok iyi savunma yapmasının olduğu ortaya çıktı.
Başkan Fikret Orman, asbaşkan Umut Güner ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Yazıcıoğlu, yaptıkları savunma ile PFDK yetkililerini ağır ceza vermeme konusunda ikna etti.
Normalde 41. maddeden sevk edilen ve bu madde gereği en az 2 ila 5 maç arası cezalandırılması gereken Talisca, başkan Orman ve yöneticilerin kararlı tutumu ve duruşu sayesinde 1 maç ile kurtuldu.
PFDK üyelerinin kararlarında, hukuk sorumlusu Yazıcıoğlu’nun örnek gösterdiği 3 olay oldukça etkiliydi.
Yazıcıoğlu, 19.10.2013 tarihinde G.Saray-Karabük maçında LuaLua’nın aynı hareketi üstelik yardımcı hakeme yaptığını fotoğrafları ile ortaya delil olarak koydu ve PFDK’ya sevk bile edilmediğini belirtti.