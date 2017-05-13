Kjaer'in yerine stoper bulundu

Başkan Aziz Yıldırım’ın “Mayıs ayında transferleri bitireceğiz” açıklamasının ardından transfer iddiaları sıkça gündeme gelmeye başladı. Simon Kjaer’in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Danimarkalı yıldızın yerine geçen sezonu Romanya’nın Dinamo Bükreş takımında kiralık olarak geçiren Claude Dielna’nın transfer edilmek istendiği iddia edildi.

Bonservisi İngiltere’nin Scheffield Wednesday takımında olan 29 yaşındaki Fransoz oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtildi. Tecrübeli oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da Fenerbahçe için ayrı bir avantaj.