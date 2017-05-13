Ersun Yanal: "Mazeret istemem"

Gazete Habertürk'ün haberine göre; son iki haftadır kazanamadıklarını futbolcularına hatırlatan Ersun Yanal, “Rakibimizin ligdeki durumu belli. Vitrin maçına çıkacaklar ve kendilerini ispat etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla sert ve bol faullü bir müsabaka bizleri bekliyor olacak. Sakatlık riski de fazla olabilir. Dikkatli olalım. Yine de mazeret istemiyorum maçı kazanmalıyız. İki hafta 5 puan kaybettik, şiddetle üç puana ihtiyacımız var. Size güveniyorum” dedi.

36 YILDIR YENİLMİYOR

Adanaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine tam 36 yıldır yenilmiyor. Bugüne kadar ligde oynanan 37 maçta Bordo-Mavili takım, rakibine karşı 24 galibiyet, 5 mağlubiyet, 8 beraberlik elde etti.