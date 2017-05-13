ÖNE ÇIKANLAR
Ersun Yanal
FUTBOL

Ersun Yanal: "Mazeret istemem"

Trabzon Teknik Direktörü Ersun Yanal, bir kaza daha yaşamak istemiyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:37:37 Güncelleme: 09:34:42

Gazete Habertürk'ün haberine göre; son iki haftadır kazanamadıklarını futbolcularına hatırlatan Ersun Yanal, “Rakibimizin ligdeki durumu belli. Vitrin maçına çıkacaklar ve kendilerini ispat etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla sert ve bol faullü bir müsabaka bizleri bekliyor olacak. Sakatlık riski de fazla olabilir. Dikkatli olalım. Yine de mazeret istemiyorum maçı kazanmalıyız. İki hafta 5 puan kaybettik, şiddetle üç puana ihtiyacımız var. Size güveniyorum” dedi.

36 YILDIR YENİLMİYOR
Adanaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine tam 36 yıldır yenilmiyor. Bugüne kadar ligde oynanan 37 maçta Bordo-Mavili takım, rakibine karşı 24 galibiyet, 5 mağlubiyet, 8 beraberlik elde etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adanaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
FUTBOL

Adanaspor ile Trabzonspor karşı karşıya
Spor Toto Basketbol Süper Ligi haftanın programı
BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Süper Ligi bu hafta sona eriyor
Trabzonspor Adana'ya gitti
FUTBOL

Trabzonspor Adana'ya gitti
Adanaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL

Trabzonspor, Adanaspor'un konuğu oluyor