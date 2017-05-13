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Ozan Tufan
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Sağ bekte kim oynayacak?

Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ın Antalyaspor maçında sağ bekte Ozan Tufan'ı oynatması bekleniyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:40:50 Güncelleme: 09:34:49

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Şener Özbayraklı’nın sakatlığı, Van der Wiel’in ise oynamak istememesi nedeniyle sağ bek sıkıntısı çeken F.Bahçe’de, Antalya maçında Ozan Tufan’ın bu mevkide görev alması bekleniyor. Orta sahada ise cezalı Josef de Souza’nın yerine Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında şans bulan Salih Uçan oynayacak.

7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Kanarya yaptığı son 7 resmi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Resmi maçlardaki son yenilgisini 17 Mart’ta sahasında Atiker Konyaspor’a karşı alan Sarı-Lacivertliler, o karşılaşmadan sonra yaptığı 2’si derbi olmak üzere 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaybetmedi. Ligde Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-1) maçlarını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı. Türkiye Kupası’nda ise Kayserispor’u (3-0) mağlup eden Sarı-Lacivertli takım, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.

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