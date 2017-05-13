Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe yanıtı

Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bir şey anlatacak ne halim ne de yorumum var. Kayserispor'u tebrik ediyorum, istediğini aldı." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşirse hoca istifa edecek' deniyor" şeklindeki ifadesi üzerine Kocaman, "Şimdi bu, konu dışı. O nedenle fazla girmeyeyim. Kayserispor'u tebrik ediyorum." demekle yetindi.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, galip geldikleri için çok keyifli olduğunu, 3 haftadır iyi oynadıklarını belirtti.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcuları mutlu etme adına sarı-kırmızılı kulübün yönetiminin büyük çaba sarf ettiğini kaydederek, "Ben de geldiğim günden itibaren katkıda bulunmaya çalıştım. Oyunculara ilk geldiğimde 'Ben size teknik direktörlük yapmaya gelmedim, yardım etmeye geldim.' dedim. Onlar da sahada inanılmaz bir cevap verdi. Onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aldıkları sonucun tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen Bakkal, şunları kaydetti:

"Bu hafta, taraftarlar çağrıma inanılmaz cevap verdi ve cuma olmasına rağmen maça geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayserispor'un artık navigasyonu belli. Yolu sapmadan devam etmesi gerekiyor. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ama istediğim tek bir şey var, o da yeni tesisin bitirilmesi. Tüm yetkililere buradan duyurulur. Üzerime düşen görevi de yaptığım için mutluyum. Tabii önümüzde 3 maçımız var. Bu maçlarda belki oynamayan oyuncuları oynatabiliriz veya daha iyi sonuçlar almaya çalışırız."