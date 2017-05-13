Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, Gaziantepspor deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'de zieve yarışından kopan Galatasaray, Avrupa Kupası'na katılma yolunda Trabzonspor'a yakalanmamak için kazanmak zorunda. Peki, Gaziantepspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de kalma umutlarını mucizelere bırakan Gaziantepspor, Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Olası bir yenilgi de lige havlu atacak olan Gaziantepspor mucizeyi sürdürmek istiyor. 30 haftada 26 puan toplayabilen Gaziantepspor'un küme hattından kurtulmak için yakalayabileceği ilk takım olan Bursaspor 35 puanda bulunuyor. Bursaspor, Beşiktaş karşısında 1 puan alırsa, Gaziantepspor'da galatasaray maçını kaybederse uzun yıllar sonra lige veda edecek. Galatasaray ise 30 maçta 52 puan topladı ve ligde 4'üncü sırada yer alıyor. 5'inci sıradaki Trabzonspor'la arasında 4 puan bulunan Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok. Zorlu Gaziantepspor - Galatasaray maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep Arena Stadyumu'nda başlayacak. Kritik maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Erdem Bayık yapacak. Gaziantepspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA YASİN ZOR, CAROLE YOK

Süper Lig’in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak G.Saray’da, aşil tendonunda ağrı hissettiği için önceki günkü idmana katılmayan Lionel Carole’ün, kadroda yer almayacağı öğrenildi. Aynı antrenmanda çift kale maçta sağ ayak bileğine darbe alarak çalışmayı yarıda bırakan Yasin Öztekin’in ise maça yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, bugün 15.30’da özel bir uçakla Antep’e hareket edecek.

GAZİANTEPSPOR'UN ZORLU FİKSTÜRÜ

Spor Toto Süper Lig'de kalma hesapları yapan Gaziantepspor için son 4 hafta oldukça sıkıntılı geçmeye aday.

Ligde kalma yolunda umutları azalan Gaziantep ekibi, kalan 4 haftada maçlarını kazanıp, üstündeki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

26 puanla düşme hattında bulunan ve son maçında Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilerek moral bozukluğu yaşayan Gaziantep ekibini oldukça zorlu periyot bekliyor.

Bu hafta Galatasaray'ı konuk edecek olan kırmızı-siyahlılar, sonraki hafta, kendisi gibi düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ligin 33. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı Kalyon Arena'da ağırlayacak Gaziantepspor, son hafta ise deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Gaziantepspor, 14 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını hafta başından bu yana sürdürüyor.

Galatasaray'ı puansız göndermeyi hedefleyen kırmızı-siyahlılar, lig sıralamasında üstündeki rakiplerinin de puan kaybetmesi halinde yarıştaki umudunu kalan haftalara taşıyacak.

BÜLENT UYGUN: BEN İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için umutlarını yitirmediklerini ve bu hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçından galip ayrılmak istediklerini belirtti. Sezon sonunda 36 puan toplayarak ligde kalmak istediklerini ve buna yönelik inançlarını kaybetmediklerini kaydeden Uygun, Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocuklara bunu anlattım. Başardığınız zaman 36 puan aldığınız zaman ligde kalınacağını söylemiştim. Hala 36 puan alma şansımız var ve onu başardığımız zaman kalan maçlara ona göre sahada mücadelemize devam edeceğiz dedi.

GAZİANTEPSPOR'LA 62'NCİ RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla lig tarihinde 62. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 36-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın attığı 98 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gaziantepspor, Süper Lig'de Gaziantep'te 30 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda yapılan maçlarda rakibini 15 kez yendi, ev sahibi takım 7 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Gaziantep'teki 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 40, Gaziantepspor ise 26 gol attı.

Geçen sezon Gaziantep'teki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.

EN FARKLI SONUÇLAR

Galatasaray, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda 6-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Gaziantepspor'u 1996-1997 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1992-1993 sezonunda da Gaziantep'te 5-0 gibi açık farklarla yendi.

Gaziantepspor ise Galatasaray'ı 2011-2012 sezonunda İstanbul'da 4-2, geçen sezon ise evinde 2-0 mağlup etti.

GAZİANTEPSPOR SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor, Galatasaray ile yaptığı son 10 maçın sadece birini kazanabildi.

İki takım arasındaki son 10 maçın 7'sini Galatasaray kazandı, 2'si berabere bitti, Gaziantepspor sadece geçen sezon evindeki müsabakada 3 puana ulaşabildi.

Galatasaray ile Gaziantepspor takımları arasında yapılan son 10 lig maçındaki sonuçlar şöyle:

2011-2012 Gaziantepspor-Galatasaray 1 - 2

2012-2013 Galatasaray-Gaziantepspor 1 - 1

Gaziantepspor-Galatasaray 0 - 1

2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2 - 1

Gaziantepspor-Galatasaray 0 - 0

2014-2015 Gaziantepspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Gaziantepspor 1 - 0

2015-2016 Galatasaray-Gaziantepspor 2 - 1

Gaziantepspor-Galatasaray 2 - 0

2016-2017 Galatasaray-Gaziantepspor 3 - 1