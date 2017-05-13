Adanaspor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor ile karşılaşıyor. Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. Trabzonspor ligde 48 puanla 5. sırada yer alıyor.

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ADANASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 1 (Dk. 20 Yusuf Yazıcı)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

SAKAT: Durica (Trabzonspor)

CEZALI: Uğur Demirok (Trabzonspor)

ADANASPOR: Karacic, Digao, Ramos, Didi, Sami, Renan, Tevfik, Roni, Koman, Vinicius, Magaye

YEDEKLER: İrfan, Viera, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Cem, Bekir

TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Medjani, Durica, Mas, Okay, Onazi, N'Doye, Olcay, Yusuf, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Fabian Castillo, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Trabzonspor, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini veriyor. Ligde dış sahada 26, iç sahada ise 22 puan toplayarak 48 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupasına katılma yolunda deplasman başarısına da güveniyor. Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibi Adanaspor'u yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

En son deplasman yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 7 dış saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan toplamayı başardı. Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.

ADANASPOR DÜŞEBİLİR!

Süper Lig'de 23 puanla son sırada yer alan Adanaspor'un ise olası bir puan kaybında ligden düşmesi kesinleşecek. Ligde 15. sırada yer alan ve 1 maç eksiği bulunan Bursaspor'un 35 puanı bulunuyor.

36 YILDIR YENİLMİYOR

Adanaspor ile karşılaşan olan Trabzonspor, rakibine tam 36 yıldır yenilmiyor. Bugüne kadar ligde oynanan 37 maçta Bordo-Mavili takım, rakibine karşı 24 galibiyet, 5 mağlubiyet, 8 beraberlik elde etti.