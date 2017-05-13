Medipol Başakşehir: 2 - Gençlerbirliği: 1 (MAÇ SONUCU)

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BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Gençler, Rantie'nin muhteşem golüyle 26'da öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı ataklarını sıklaştıran Başakşehir, 57'de Mossoro ile skoru eşitledi. 66'da Mustafa Pektemek sonucu belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara (Dk. 84 Holmen), Bekir İrtegün (Dk. 56 Mustafa Pektemek), Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 71 Mahmut Tekdemir), Cengiz Ünder, Adebayor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi (Dk. 65 Muric), Issah (Dk. 46 Murat Duruer), Selçuk Şahin (Dk. 75 Baruffi), Anıl Karaer, Khalili, Aydın Karabulut, Rantie

GOLLER: Dk. 27 Rantie (Gençlerbirliği), Dk. 57 Mossoro, Dk. 66 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Uğur Çiftçi, Dk. 45+3 Issah (Gençlerbirliği), Dk. 70 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

27. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Kaleci Hopf'un eliyle başlattığı topu kendi yarı sahasında alan Rantie, Medipol Başakşehir ceza sahası içine kadar meşin yuvarlığı sürdü. Rantie, ceza sahası içinde rakibinden kurtulup altıpasa girmeden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

28. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın pasıyla Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluşan Mossoro'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Gençlerbirliği ceza sahası içi sol kenarında topla buluşan Epureanu, meşin yuvarlığı arka direkte Visca'ya bıraktı. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, kaleci Hopf, yerden seken meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

33. dakikada turuncu-lacivertliler beraberlik fırsatını kullanamadı. Ceza sahası içine gelen ortada topu, kontrol eden Mossoro geriden gelen Caicara'nın önüne bıraktı. Caicara'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Aydın Karabulut, geriden gelen Uğur Çiftçi'ye pasını attı. Uğur ceza sahası içinde sol çaprazdan bekletmeden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

37. dakikada Gençlerbirliği bir gol fırsatına daha girdi. Khalili'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rantie, Eren'i geçip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu atacağı sırada Bekir'in müdahalesiyle yavaşlayan topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili'nin indirdiği topu Medipol Başakşehir ceza sahası dışında kontrol eden Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan yerden sert şutunu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

57. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Sağ kanatta Visca ile paslaşan Caicara, ceza sahası içine hareketlenen Mossoro'ya pasını attı. Sağ çaprazda rakibinden topu kurtaran Mossoro dar açıdan sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1

64. dakikada Cengiz Ünder, sol kanatta rakibinden topu kaptı, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Hopf topu zorlanmadan yakaladı.

66. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun, arka direğe gönderdiği topu kontrol eden Mossoro şutunu attı, savunmaya çarpan top boşta kaldı. Yakın mesafeden boşta kalan topa, sağ çaprazda sert vuran Mustafa Pektemek takımının ikinci golünü attı: 2-1

69. dakikada ev sahibi takım 3. golüne yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı kornerde Mustafa Pektemek altıpas içinde müsait pozisyonda kafayı vurdu. Kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği karşısında maç fazlasıyla liderlik için sahaya çıkan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Avcı, sarı kart cezası biten Marcio Mossoro ve sakatlığı geçen Caicara'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta ilk 11'de yer alan İrfan Can Kahveci yedekler arasında şans beklerken, sarı kart cezalısı Uğur Uçar da bu hafta takımındaki yerini alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir ise yedekler arasında yer aldı.

ÖZAT'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

İstanbul deplasmanına çıkan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, geçtiğimiz hafta oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Özat, sakatlığı süren Serdar Gürler'in yanı sıra Orhan Şam, Aleksandar Scekic, Marko Milinkovic ve Etien Velikonja'nın yerine, cezası biten Ahmet Oğuz ile Selçuk Şahin, Anıl Karaer, Abdul Rahman Khalili ve Tokelo Anthony Rantie'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR İLHAN CAVCAV'I UNUTMADI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, maç öncesinde elektronik skorboard'dan, ocak ayında vefat eden Gençlerbirliği'nin eski başkanı İlhan Cavcav anısına hazırladığı kısa videoyu yayınladı. "Her şey biter, sevgi kalır. Büyük Başkan." sözlerinin yer aldığı video klip sırasında, turuncu-lacivertli kulübün taraftarları da "İlhan Cavcav" şeklinde tezahüratta bulundu.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynadığı maça taraftarların ilgisi az oldu. Tribünde yaklaşık 5 bin turuncu-lacivertli taraftar yer aldı. Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya çıktığı anda, tribünlerden turuncu-lacivertli konfetiler sahaya atıldı. Saha zeminini kaplayan konfetiler nedeniyle karşılaşmanın 2. dakikasında hakem Alper Ulusoy maçı durdurdu. Konfetiler görevliler tarafından temizlendikten sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Deplasmanda mücadele eden Gençlerbirliği'ni ise 15 taraftarı tribünden destekledi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderliğe yükseldi.

Haftaya Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde giren turuncu-lacivertliler, ligdeki 19. galibiyetini elde ederek puanını 66 yaptı ve 65 puanlı rakibinin önüne geçti.

Beşiktaş, 31. hafta maçında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ligdeki 11. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.

CENGİZ, TRABZON DEPLASMANINDA YOK

Medipol Başakşehirli oyuncu Cengiz Ünder, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu maç öncesinde 3 sarı kartı nedeniyle ceza sınırında bulunan Cengiz, mücadelenin 70. dakikasında sarı kart gördü.

Genç oyuncu, takımının ligin 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

MAHMUT TEKDEMİR MASKE İLE OYNADI

Turuncu-lacivertli takımın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede rakip oyuncu Robin van Persie ile girdiği mücadele sonrasında burnu kırılan Mahmut Tekdemir, Gençlerbirliği karşılaşmasında yeniden formasına kavuştu.

Mücadelenin 71. dakikasında maske ile oyuna giren Mahmut, takımının ligde oynadığı Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

KONFETİLER NEDENİYLE OYUN 2 KEZ DURDU

Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın başlama düdüğü ile sahaya atılan konfetiler nedeniyle ilk yarıda mücadele iki kez durdu.

Hakem Alper Ulusoy, 2. ve 13. dakikalarda saha çizgilerinin görünmediği gerekçesiyle oyunu durdurdu. Görevlilerin konfetileri temizlemesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Alper Ulusoy, karşılaşmanın 24. dakikasında da su molası sebebiyle oyuna yaklaşık 1 dakika ara ve