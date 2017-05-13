Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI YAYIN

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde olan ve rakibi ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Turuncu-Lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Haftaya lider giren siyah-beyazlılar ise 15 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.



Öte yandan Başakşehir'de Emre, Edin Visca, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 5 futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 16:00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Egemen Korkmaz, Mehmet Batdal (Başakşehir) / Serdar Gürler (Gençlerbirliği) CEZALILAR: Uğur Uçar (Başakşehir)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Bekir, Eren Albayrak, Emre, Attamah, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

YEDEKLER: Faruk, Napoleoni, Mustafa, Mahmut, Holmen, Aplarslan, İrfan Can

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Claro, Politevich, Anıl, Aydın, Selçuk, Issah, Khalili, Rantie

YEDEKLER: Nihat, Vedat, Orhan, Renato, Murat, Agon, Vekikonja

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Gençlerbirliği, ligde geçen hafta teknik direktör Ümit Özat döneminde sahasındaki ilk yenilgisini kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor önünde 1-0'lık skorla almıştı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ise 30. haftada deplasmanda Antalyaspor önünde uzatma bölümünde bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Ligde geride kalan 30 maç sonrasında Medipol Başakşehir 63 puanla ikinci sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 40 puan ve averajla 8. basamakta bulunuyor.