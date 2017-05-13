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FUTBOL

Aziz Yıldırım UEFA'ya gidiyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:38:56

  • 1 Aziz Yıldırım UEFA'ya gidiyor
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    Fenerbahçe’nin beklediği UEFA görüşmesi gerçekleşiyor. 

  • 2 Aziz Yıldırım UEFA'ya gidiyor
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    UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın organizasyonuyla gerçekleşecek görüşmede UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir araya gelecekler.

  • 3 Aziz Yıldırım UEFA'ya gidiyor
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    Bu görüşmenin içeriği ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Çünkü taraflar bunun bir nezaket ziyareti olduğunu söylüyor.

  • 4 Aziz Yıldırım UEFA'ya gidiyor
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    Ancak Fenerbahçe Başkanı, İsviçre’ye kadar gidip de Ceferin’e sadece, “Hayırlı olsun” demeyeceğine göre konuşulması muhtemel bazı önemli konular var.

  • 5 Aziz Yıldırım UEFA'ya gidiyor
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    1- FINANSAL FAIR PLAY KONUSU

     

    Türkiye’de kur farkı nedeni ile kulüpler çok büyük sıkıntılar yaşıyor. 

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    HABERİN DEVAMI

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