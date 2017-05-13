İngiltere Premier Lig'de 69 puanla 4. sırada yer alan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, evinde Leicester City'i ağırlıyor. Peki Manchester City - Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Madley yönetecek. Türkiye saati ile bugün 14:30'da başlayacak olan mücadele S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Manchester City, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Leicester City, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Manchester City, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Leicester City, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Manchester City, evinde oynadığı son maçta Crystal Palace'ı 5-0 yendi.

● Leicester Cit, deplasmanda oynadığı son maçta West Brom'u 1-0 mağlup etti.

● İki takım arasında oynanan son 10 maçta 2 kere Leicester City, 5 kere Manchester City kazandı. 3 maç berabere bitti.

● Manchester City, evinde son 10 lig maçını kaybetmedi.

● İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Leicester City 4-2 kazanmıştı.

MUHTEMEL KADROLAR

Manchester City: Willy Caballero, Gael Clichy, Nicolas Otamendi, Vincent Kompany, Kevin de Bruyne, Yaya Toure, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling, Leroy Sane ve Gabriel Jesus

Leicester City: Kasper Schmeichel, Robert Huth, Danny Simpson, Yohan Benalouane, Christian Fuchs, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton, Riyad Mahrez, Daniel Drinkwater, Jamie Vardy ve Shinji Okazaki