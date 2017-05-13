15 | 27

Adı Beşiktaş ile anılan Mario Gomez, bu kez bambaşka bir takımla, Trabzonspor ile anılıyor. Menajerlerin Gomez teklifiyle Trabzonspor’un kapısını çaldığı öğrenildi. Trabzonspor cephesi 2 nedenden dolayı bu fikre sıcak değil. Biri; Gomez’in Türkiye’yi güvenilmez ülke olarak göstermesi, diğeri ise, transfer polemiklerinin içinde Beşiktaş ile yer almak istememesi. Her şeye rağmen önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler bekleniyor. (Fanatik)