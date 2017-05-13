Lens'in Fenerbahçe'ye transferinde önemli gelişmeler yaşanırken, Sunderland kulübü bonservis bedeli olarak Sarı-Lacivertli kulüpten 5.5 milyon Euro istemiş ve görüşmek için davet etmişti. Ancak Fener yönetimi ilk olarak takımda kalmayı çok isteyen Lens'in İngiliz yöneticilerle göjrüşmesinden yana. Lig bitmeden bu görüşme olacak ve Lens, Sunderland yönetiminden fiyat indirimi talep edecek. (Takvim)
Galatasaray dönüp dolaşıp Mario Balotelli'de duruyor. İtalyan golcüyü iki unsur ön plana çıkartıyor. Taraftarlar artık Türk Telekom Arena'da dünyaca ünlü bir ismi izlemek istiyor. Ayrıca şu anda bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek o klasta başka bir oyuncu bulunmuyor. Balotelli ile görüşmeler gizliden gizliye yürütülürken Fenerbahçe ihtimalinin ortaya çıkması Galatasaray'da paniğe yol açtı. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili bilgi aldığı ifade ediliyor. (Fotomaç)
Valencia'da bekleneni veremeyen Nani, kalmak istediğini söyledi. Portekizli yıldız, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sözleşmem sürüyor. Benim düşüncem kalmak. Burada çok mutluyum ve bir şeyler başarmak için çok istekliyim" diye konuştu.
Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin Celtic ile görüştüğü iddia edildi. Hasan Ali'nin menajerinin, Fenerbahçeli yöneticilere de haber göndererek 'bir an önce masaya oturalım, aksi halde teklifleri değerlendirmeye başlayacağız' çağrısı yaptığı ifade ediliyor.
Trabzonspor orta saha ve forvet hattı için büyük düşünüyor. Görüşülen yıldızlar arasında orta saha için Fellaini ile Natcho forvette ise Soldado bulunuyor. (Takvim)