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Stoke City - Arsenal
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Stoke City - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Arsenal, deplasmanda Stoke City ile karşılaşacak. Peki Stoke City - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:28:46 Güncelleme: 11:32:54

İngiltere Premier Lig'de Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Arsenal, deplasmanda Stoke City ile karşılaşacak. Peki Stoke City - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

STOKE CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Britannia Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Mike Dean düdük çalacak. Türkiye saatiyle 19:30'da başlayacak olan karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

● Stoke City, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Stoke City, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Stoke City, evinde oynadığı son maçta West Ham United ile 0-0 berabere kaldı.

● Arsenal, deplasmanda oynadığı son maçta Southampton'ı 2-0 mağlup etti.

● İki takım arasında oynanan son maçta, Arsenal 3-1 galip geldi.

● Arsenal, Mayıs aylarında deplasmanda oynadığı son sekiz maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

● Arsenal, Stoke City ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının üçünde rakip fileleri havalandıramadı.

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