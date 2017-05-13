İngiltere Premier Lig'de Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Arsenal, deplasmanda Stoke City ile karşılaşacak. Peki Stoke City - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
STOKE CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Britannia Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Mike Dean düdük çalacak. Türkiye saatiyle 19:30'da başlayacak olan karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
● Stoke City, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Stoke City, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
● Stoke City, evinde oynadığı son maçta West Ham United ile 0-0 berabere kaldı.
● Arsenal, deplasmanda oynadığı son maçta Southampton'ı 2-0 mağlup etti.
● İki takım arasında oynanan son maçta, Arsenal 3-1 galip geldi.
● Arsenal, Mayıs aylarında deplasmanda oynadığı son sekiz maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.
● Arsenal, Stoke City ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının üçünde rakip fileleri havalandıramadı.