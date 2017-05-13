Almanya ligi Bundesliga'da 13. sırada 36 puanla yer alan Augsburg, evinde 3. sırada yer alan Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Peki Augsburg - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İki takım için de önemli bir 3 puanı ifade eden maç WWK Arena'da oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Mücadele Eurosport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Augsburg, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Augsburg, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Augsburg, evinde oynadığı son maçta Hamburg'u 4-0 yendi.

● Borussia Dortmund, deplasmanda oynadığı son maçta Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.

● İki takım arasında oynanan son karşılaşma 1-1 beraberlikle sonlandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Augsburg: Marwin Hitz, Pual Verhaegh, Martin Hinteregger, Kostas Stafylidis, Jeffrey Gouweleeuw, Philipp Max, Jonathan Schmid, Dominik Kohr, Daniel Baier, Halil Altıntop ve Alfred Finnbogason

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Sokratis, Gonzalo Castro, Matthias Ginter, Raphael Guerreiro, Julian Weigl, Marco Reus, Pierre Aubameyang ve Ousmane Dembele