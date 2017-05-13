İtalya Serie A'da lider Juventus, deplasmanda ligin ikinci sırasında yer alan Roma'ya konuk oluyor. Peki Roma - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ROMA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Roma, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Roma, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, 6 gol yedi.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Roma, evinde oynadığı son maçta Lazio'ya 3-1 kaybetti.

● Juventus, deplasmanda oynadığı son maçta Monaco'yu 2-0 mağlup etti.

● Juventus, ligde deplasmanda oynadığı son 8 maçı kaybetmedi.

● Ligde Juventus, 16 maçtır kaybetmiyor.

● Juventus, eğer Roma karşısında galibiyet alırsa 2017 İtalya Serie A'da üst üst 6. kez şampiyon olacak.