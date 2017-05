TFF 1.Lig'de heyecan fırtınası sürüyor. Küme düşen Mersin İdmanyurdu, küme hattından kurtulmak için son kozlarını oynayan Bandırmaspor'la karşılaşacak. Bandırmaspor'a kazanmak yetmiyor, rakiplerinin de hata yapması gerekiyor. Peki, Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BANDIRMASPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlk kez yükseldiği TFF 1.Lig'de iyi bir sezon geçiremeyen Bandırmaspor, lige tutunmak için sahaya çıkacağı maçta küme düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek. 32 haftada 31 puan toplayan Bandırmaspor ligde 17'nci sırada yer alıyor. Bandırmaspor ligde kalmak için mutlaka kazanmak zorunda ancak Bandırmaspor'un kaderi yalnızca kendi ellerinde değil. Bandırmaspor, Mersin'i yenerse, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor ve Büyükşehir Gaziantep'ten en az ikisinin yenilmesi gerekiyor. Zorlu Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok yapacak.

33. HAFTA ÖNCESİ PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 18 6 8 46 35 11 60 2. SİVASSPOR 32 16 10 6 46 26 20 58 3. ESKİŞEHİRSPOR 32 16 10 6 60 39 21 55 4. GİRESUNSPOR 32 14 8 10 38 32 6 50 5. BOLUSPOR 32 15 5 12 51 52 -1 50 6. GÖZTEPE 32 14 7 11 50 49 1 49 7. ÜMRANİYESPOR 32 12 12 8 40 33 7 48 8. ALTINORDU 32 12 11 9 40 36 4 47 9. BALIKESİRSPOR 32 9 12 11 52 42 10 39 10. DENİZLİSPOR 32 11 9 12 45 43 2 39 11. ELAZIĞSPOR 32 11 11 10 37 32 5 38 12. MANİSASPOR 32 10 9 13 45 49 -4 36 13. SAMSUNSPOR 32 9 8 15 26 42 -16 35 14. ADANA DEMİRSPOR 32 8 13 11 44 48 -4 34 15. ŞANLIURFASPOR 32 8 9 15 36 43 -7 33 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 32 8 9 15 33 43 -10 33 17. BANDIRMASPOR 32 8 7 17 40 52 -12 31 18. MERSİN İDMANYURDU 32 6 10 16 33 66 -33 25

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

BANDIRMA 17 EYLÜL STADYUMU'NUN KONUMU

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, "Ligin son iki haftasına girilirken düşme hattında bulunsak da bizler bu ligde kalacağımıza cani gönülden inanıyoruz. Sadece biz değil tüm futbolcularımız ve Teknik heyetimizin de buna inancı tamdır" dedi.





"TFF 1. LİG'DE KALICI OLACAĞIZ"

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, ligde düşme hattında bulunan Bandırmaspor'un son iki maçını da kazanarak önümüzdeki yıl TFF 1. Lig'de top koşturmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Son haftalarda rakiplerimizin aldıkları sonuçlar ve bizim oynayacağımız maçlar için birçok spekülasyonlar ortaya atılıyor. Biz bunların hiç birine kulak asmıyoruz. Bu onu vermiş, o bunu almış, gibi dedikodular bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Bizler futbolcularımız ve teknik heyetimiz ile kenetlenerek son iki maçımızı kazanacağımıza cani gönülden inanıyor ve taraftarlarımızın da bizlerle aynı inanç içinde olduklarını biliyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimizdeki inanç bizleri daha da çok kamçılıyor. Taraftarlarımız bunu iyi bilsinler ki, bu inanç içindeki bu takım küme düşmeyecektir. Mersin maçında taraftarlarımıza eskisinden de çok iş düşüyor. Onların bizi bu maçta destekleyeceklerinden adımız gibi eminiz ama bu öyle bir maç ki, onlardan 90 dakikanın sonuna kadar destek ve sabır istiyoruz. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ligde düşme hattının üstünde bir Bandırmaspor olacağını hep beraber göreceğiz. Ardından yine aynı inanç ve azimle Samsunspor maçını da kazanarak TFF 1. Lig'de kalıcı olacağız" dedi.

MERSİN İDMANYURDU'NDA MORALLER BOZUK

3 yıldır açılamayan transfer tahtası, yaşanılan maddi problemlerden dolayı önce Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, bu yıl da 2. Lig'e düşen Mersin İdman Yurdu'nda moraller bozuk. Başkan Mahmut Karak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Düştüğümüz için üzgünüz. İnşallah düştüğümüz yerden ayağa kalkıp, şahlanmak istiyoruz" dedi.

Göztepe mağlubiyeti sonrasında küme düşen Mersin İdman Yurdu zor günler yaşıyor. 1925 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Mersin, 3 yıldır açılamayan transfer tahtası, uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza girdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynayan takım, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele eden ve ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşen kırmızı-lacivertlilerde moraller bozuk. Eski yıllarda yakaladığı başarıları mumla arayan Mersin ekibi, 92 yıllık tarihinde 15 yıl Süper Lig, 39 yıl 2. liglerde ve 38 yıl da amatör liglerde mücadele etti. İlk profesyonel mücadelesine 2. ligde Çukurova İdman Yurdu adı altında 1963-1964 yılında başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk sezonunda 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 25 puanla ligi 5. sırada tamamladı. 1964-1965 yılında şimdiki adı olan Mersin İdman Yurdu'nu alan ekip, bu sezonda 30 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 40 puanla 4. sırada bitirdi. Bundan sonra bir yıl da 2. ligde mücadele eden Mersin ekibi, 1966-1967 yılında 32 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla lider tamamlayarak, ilk kez Süper Lig'e çıktı.



SÜPER LİG'İ 4'ÜNCÜ TAMAMLAMIŞTI

Süper Lig'de ilk sezonunu 1967-1968 yılında geçiren güney ekibi, 32 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak ligi 30 puanla 10. sırada tamamladı. Mersin ekibi, Süper Lig'deki en iyi sezonunu ise 1969-1970 yıllarında geçirdi. Bu yıl oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden Mersin İdman Yurdu, ligi de 36 puanla 4. sırada bitirmeyi başardı. Bu yıl ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da korkulu rüyası olan Mersin ekibi, bir tek deplasmanda Galatasaray'a 2-1 boyun eğdi. 1973-1974 yılına kadar Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Mersin İdman Yurdu, bu sezon oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak, 22 puan topladı ve küme düştü. Mersin, 2 sezon 2 Lig'de oynadıktan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ancak Süper Lig'de de 2 sene durabilen Mersin ekibi, 1977-1978 sezonunda oynadığı 30 maçta 3 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 21 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve tekrardan 2. lige düştü. 1979-80 sezonunda da Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Mersin İdman Yurdu, 1 sezon aradan sonra yeniden küme düştü ve uzun süre Süper Lig'e yükselemedi.



SADECE 6 GALİBİYET

Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. ligde tam 28 yıl Süper Lig'e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte. 2. Lig B kategorisine de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig'e 'merhaba' dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'in ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 16'da mağlubiyet alan Güney ekibi, 42 puanla 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin ekibinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova temsilcisi, yeniden 2. Lig'e düştü. Spor kamuoyunun 'asansör takım' benzetmesi yaptığı Mersin İdman Yurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, Play-Off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig'e çıkmıştı. Süper Lig'de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve TFF 1. Lig'e düşmüştü. Bu sezon oynadığı 32 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik, 16 da mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 3 puan silinme cezası bulunmasından dolayı 25 puanla son sıraya demir attı ve ligin bitimine 2 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi.



"EVLADIMIZI, KARDEŞİMİZİ, ANNEMİZİ, BABAMIZI KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜLÜYORUZ"

Takımın bundan sonraki durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İdman Yurdu Başkanı Mahmut Karak, "Öncelikli olarak maalesef 2. Lig'e düşmemiz kesinleşti ve bu yüzden çok üzgünüz, canımız çok sıkılıyor. Evladımızı, kardeşimizi, annemizi, babamızı kaybetmiş gibi üzülüyoruz. Tabii bundan sonra takımımıza daha çok sahip çıkmalıyız. Biz düşmüş olabiliriz ama oradan ayağa kalkıp, yeniden şahlanmak istiyoruz. Bunun içinde geldiğimiz günden beri hep söylediğimiz bir şey var. Kulübümüzü kurumsallaştırmalıyız. Takımımızın özellikle altyapısına büyük yatırımlar yapacağız. Burada bir futbol okulu kurup, buradan futbolcu yetiştirip, gelir elde etmek istiyoruz. Biz kulüp olarak kendi kendimize ayakta durmayı başarabilirsek, bundan sonra başarılı oluruz. Biz kimseden destek beklemeden, kimseden destek görmeden kendi kendine yetebilen bir kulüp olmalıyız. Öncelikle borçlarımızı yapılandırmaya ve transfer tahtasını açmaya çalışacağız. Biz Mersin İdman Yurdu sevdalısı olarak yola çıktık. Her zaman Mersin İdman Yurdu'nun başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bundan sonrada takımımızın hak ettiği yere tekrardan çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öncelikle 2. Lig'den TFF 1. Lig'e, buradan da Süper Lig'e tekrar çıkması için her türlü çalışmayı yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Mersin İdman Yurdu yeniden hak ettiği yerde olacaktır" dedi.

MERSİN İDMANYURDU 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

TFF 1.Lig'de Mersin İdmanyurdu deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor.