İspanya ligi La Liga'da Las Palmas, evinde maç fazlasıyla lider Barcelona'yı konuk ediyor. Peki Las Palmas - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LAS PALMAS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Estadio de Gran Canaria'da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Gonzalez yönetecek. Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.

● Las Palmas, oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Las Palmas, oynadığı son 5 maçta 2 gol attı, kalesinde 15 gol gördü.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 17 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Las Palmas evinde oynadığı son maçta Atletico Madrid'e 5-0 kaybetti.

● Barcelona, deplasmanda oynadığı son maçta Espanyol'u 3-0 yendi.

● İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Barcelona 5-0 kazandı.

● Aralarındaki 10 maçta Las Palmas hiç kazanamadı, Barcelona'nın 6 galibiyeti var. 4 maç berabere sonlandı.