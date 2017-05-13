Adana Demirspor'a ligde kalma primi

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a, küme düşmemeleri halinde 150 bin lira prim vereceğini bildirdi.

Karalar, zor günler geçiren ve alt lige düşme tehlikesi içerisinde yer alan mavi-lacivertlilerin başkanı Sedat Sözlü'yü, Aytaç Durak Tesisleri'nde ziyaret etti.

Futbolcular ve teknik heyetle de bir araya gelen Karalar, burada yaptığı konuşmada, Adana Demirspor'un önünde zorlu iki maç olduğunu belirtti.

Takıma bu maçlarda başarılar dileyen ve Adanalılık ruhuyla hareket ettiklerini bildiren Karalar, şunları kaydetti:

"Adanalı kardeşlerimiz belki ceplerindeki son paralarıyla takımlarını desteklediler. Seyhan Belediyesi olarak vefalı kardeşlerimizin yaptıkları bu özveriyi genişletiyoruz. Seyhan Belediye Başkanı ve bu şehre hayatını adayan bir kardeşiniz olarak Adana Demirspor'un ligde kalması durumunda 150 bin lira prim vermeye söz verdim. Ama bu yetmez, şimdi demir kanatlarımızı açıyoruz ve tüm Adanaseverlerin desteği için kampanya başlatıyoruz. Adanalı gerektiğinde birlik olur, sözünde durur, inandığı vakit olmazı oldurur."

Kulüp başkanı Sözlü de Karalar'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İyi günde herkes görüntü vermek ister, pozisyon almak ister ama böyle günlerde sizin gibi duyarlı belediye başkanları maç gününe kadar çıkacaktır. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz, böyle bir dönemde bizi yalnız bırakmadığınız için size de ayrıca teşekkür ederiz. Bu desteğinizi, öncesinde maçlarımıza geldiğinizde de gördük. Bu, gelecek için umut vericidir. Adana Demirspor halkın takımıdır. Biz olalım veya olmayalım Adana Demirspor sonsuza kadar var olacaktır. Hem ziyaretiniz hem de desteğiniz için çok teşekkür ederiz."

1. Lig'de 34 puanla 14. sırada yer alan Adana Demirspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek, son hafta da deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak.